XV de France: Thibault Giroud rassure sur l'état de forme des Bleus

Thibault Giroud, directeur de la performance du XV de France, s'est félicité ce mardi du niveau affiché par les Bleus pour le début de la préparation à la Coupe du monde de rugby en France. Notamment les joueurs tout juste revenus de blessure.

Tous unis pour viser le titre mondial. A quelques semaines du début de la Coupe du monde en France (du 8 septembre au 28 octobre), les Bleus de Fabien Galthié ont entamé leur préparation à Monaco. Malgré une coupure après la fin de la saison en Top 14, les joueurs tricolores sont déjà dans une excellente forme selon Thibault Giroud. De bon augure pour les prochaines semaines de préparation.

"C’est un bloc de quatre semaines, deux ici à Monaco puis une en autonomie chez eux et enfin une autre au CNR à Marcoussis avant de commencer un autre bloc pour le début des matchs amicaux. On a programmé ce premier bloc sur des choses très spécifiques, a expliqué ce mardi le directeur de la performance du XV de France. Encore une fois, le choix d’avoir laissé les joueurs sortir de la saison de Top 14 avec le minimum de temps légal, cela joue. On le voit depuis deux jours, même pour des joueurs qui ont été finalistes, qu’ils reviennent déjà très vite dans la danse."

"De la fraîcheur sans avoir une déperdition de qualité"

A l'instar de Romain Ntamack ou Antoine Dupont, certains joueurs n'ont bénéficié que d'un faible temps de repos après le titre en Top 14. Mais cela leur a permis de rester dans le rythme à en croire Thibault Giroud.

"Deux semaines off, oui cela parait très peu mais cela leur quand même permis de reprendre de la fraîcheur sans avoir une déperdition de qualité. Nous, cela nous permet de pouvoir repartir avec des intensités très importantes, a enchaîné le responsble de la préparation physique des Bleus. Contrairement à 2019, le maître mot de cette préparation c’est qu’on l’a préparée depuis quatre ans. On n’arrive pas ici en jetant une pièce. C’est quelque chose qui a été pensé et réfléchi depuis quatre saisons et demie. C’est quelque chose qui est dans la durée et cela nous permet d’être directement dans le spécifique et de ne pas repasser par la base. Cela fait aussi partie de l‘évolution du rugby depuis quatre ans."

Giroud a trouvé des joueurs "motivés pour travailler"

Plusieurs joueurs blessés en fin de saison pouvaient aussi faire naître quelques craintes dans le staff de Fabien Galthié. Mais là aussi, Giroud rassure. En particulier pour les Toulonnais Gabin Villière ou Baptiste Serin.

"Honnêtement je ne vois pas de joueurs 'en reprise'. Gabin Villière est nickel, il était déjà nickel à Marcoussis quand il est venu au mois de juin. Arthur Vincent, c’est justement un des joueurs que l’on a accompagnés en collaboration avec Montpellier depuis des mois. On ne l’a pas attendu sur la chaise pour découvrir comment il allait être. En amont, on s’est rapprochés de Montpellier et on a travaillé main dans la main pour ramener Arthur Vincent à des niveaux de performances et aux objectifs que l’on avait pour le mois de juillet. Il est nickel. On peut aussi parler de Baptiste Serin qui a eu un pet au genou lors de la finale de Challenge européen, il est nickel aussi."

Et de conclure: "Aujourd’hui, la seule inquiétude que j’avais sur certains joueurs c’était un problème de poids. On aurait galéré pour les ramener à l’intérieur de notre programmation. Encore une fois, ces joueurs sont arrivés au poids demandé sans aucun souci. Il faut leur tirer un coup de chapeau parce que ce n’est pas tout le temps le cas. Cela nous permet de comprendre que les joueurs sont motivés pour travailler et qu’ils se rendent compte que c’est peut-être la Coupe du monde de leur vie."