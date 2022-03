XV de France: Moefana forfait contre l’Angleterre, vers un retour de Penaud et Taofifenua

Le centre ou ailier bordelais du XV de France Yoram Moefana, touché lors de la victoire à Cardiff, est forfait pour la réception de l’Angleterre samedi lors du Tournoi des VI Nations. Penaud et Taofifenua devraient, eux, revenir.





Coup dur pour le staff de Fabien Galthié. Le XV de France devra se passer de Yoram Moefana pour le dernier match du Tournoi des VI Nations contre l’Angleterre samedi au Stade de France (21h). Le Bordelais aux 6 sélections s’est blessé à un genou vendredi lors de la victoire au pays de Galles (9-13). Les résultats passés ce week-end ont malheureusement confirmé l’inquiétude qui régnait à Marcoussis. Il est remplacé par Tani Vili.

Depuis le début du Tournoi, Moefana était entré en jeu contre l’Italie, avant d’être titulaire au centre (son poste habituel) lors de la victoire contre l’Irlande, puis à l’aile sur la pelouse de Murrayfiled pour pallier le forfait de Gabin Villière, et au Millennium Stadium, suite à l’absence de Damian Penaud.

La compo des Bleus dévoilée jeudi

En revanche, les Français devraient pouvoir compter, à partir de mardi, sur les retours de Damian Penaud et Romain Taofifenua, tous les deux testés positif au Covid-19 mercredi dernier et forfait pour le déplacement à Cardiff. Penaud (3 essais, tout comme Villière et l’Irlandais Lowe) devrait sortir de son isolement ce mardi. Il aura ainsi respecté ses cinq jours et devrait reprendre sa place sur l’aile droite. Taofifenua devrait suivre le même chemin.

Un retour de six avants sur le banc devrait ainsi s’opérer (et donc deux trois quarts, places dévolues au demi de mêlée Maxime Lucu et à l’arrière-ouvreur polyvalent Thomas Ramos). Le XV de départ sera communiqué ce jeudi midi (le XV de la Rose le fera à 18h30), deux jours avant ce Crunch très attendu qui pourrait offrir un dixième Grand Chelem au rugby français. Le premier depuis 2010.