XV de France: Mohamed Haouas sera jugé mardi

Placé en garde à vue mercredi pour des faits de violences conjugales, Mohamed Haouas, le pilier du XV de France, sera jugé mardi à Montpellier, d'après l'AFP.

L'international de rugby Mohamed Haouas, pilier du XV de France, placé vendredi en garde à vue pour violences conjugales, sera jugé mardi à Montpellier en comparution immédiate, a indiqué son avocat à l'AFP samedi.

Mohamed Haouas sera entendu "mardi à 13h30 en comparution immédiate" devant le tribunal correctionnel de Montpellier, a précisé le conseil du joueur, Marc Gallix, précisant que son client était "poursuivi pour violences conjugales sans ITT".

Haouas aurait été interpellé vendredi

Haouas aurait été interpellé en centre-ville de Montpellier par des CRS, où se seraient tenus les faits, puis conduit au commissariat où il a passé la nuit de vendredi à samedi en garde à vue. Selon Le Parisien, Haouas a poursuivi sa compagne avant de lui asséner un coup et de lui mettre une balayette à proximité d'un centre commercial, une scène filmée par des caméras de vidéo-surveillance.

Dans un récent procès qui porte sur une bagarre intervenue en 2014, le Français risque 24 mois de prison avec sursis. "Je suis tranquille et je suis maintenant concentré sur le sport, avait-il réagi en marge du procès, le 12 mai dernier, alors que le verdict sera rendu le 30 juin.

On me reproche des trucs qui datent de dix ans. Mais depuis, je n'ai plus jamais eu de problème avec la justice. J'ai passé un cap". Mais il va désormais devoir s'expliquer sur de nouveaux faits.

De son côté, le MHR "a pris connaissance" du placement en garde à vue de Mohamed Haouas. "Tout en respectant le principe de présomption d’innocence, le club est persuadé que la justice fera toute la lumière sur les faits, indique-t-il dans un communiqué. Le Montpellier Hérault Rugby tient à rappeler qu’il condamne tous les actes de violence quels qu’ils soient et attend de ses salariés un comportement exemplaire. La direction du club, qui ne fera aucun autre commentaire, reste en attente des décisions judiciaires et déterminera alors les suites à donner concernant cette affaire."