Procès Haouas: 24 mois de prison avec sursis requis, la décision sera rendue le 30 juin

Jugé ce vendredi pour violences volontaires au tribunal de Montpellier, Mohamed Haouas a été présenté ses excuses après avoir été impliqué dans une bagarre survenue en janvier 2014.

Le rugbyman international français Mohamed Haouas (29 ans) était ce vendredi au tribunal de Montpellier pour violences aggravées et destruction de bien d'autrui commis en réunion, pour une violente bagarre survenue lors du réveillon du Nouvel An 2014. Initialement prévu en janvier et reporté au 12 mai en raison de l'absence du pilier du MHR, qui avait préféré disputer un match de Champions Cup avec son club, cerendez-vous avec la justice s'est donc tenu ce vendredi.

"C'était l'électron déchaîné, le meneur que tout le monde a suivi", a dénoncé le procureur pour demander la peine la plus lourde pour celui qui est considéré comme le meneur de la bagarre. Poursuivi pour "des faits de violences en réunion avec armes, avec circonstances aggravées pour raison d’alcoolémie", le joueur de Montpellier n'avait aucune condamnation au moment des faits. Il était donc éligible au sursis.

La décision rendue le 30 juin

Durant la matinée, c'est un Mohamed Haouas plus détendu qui a donné sa version des faits devant la cour. "Je ne suis pas un sauvage, on avait passé une bonne soirée en boîte de nuit et puis on était à la boulangerie, on rigolait et là je prends un coup de poing. Je vais pour me défendre, il sort une arme et tire à deux reprises, je pensais qu'il m'avait touché, j'ai vu rouge, j'ai cru que j'allais mourir, s'est défendu le joueur Montpelliérain à labarre, qui a aussi saccagé en partie le commerce avec un manche à balai. Je m'excuse, je regrette, je me suis emporté, j'avais bu, j'étais même bourré, je me suis battu mais pas pour rien. J'ai grandi dans un quartier, j'ai fait des bêtises, mais c'est fini."

Le procureur a requis 24 mois de prison avec sursis, avec 36 mois probatoire. Une réquision qui satisfait l'accusation. "C'est un résonnement très intelligent car il pouvait s'en tenir à la gravité des faits et requérir une peine plus sévère. Si on part sur un sursis probatoire, il faut que la période de contrôle soit la plus courte possible, pas 36 mois, mais 18. Ce sera une décision qui sera très très près du réquisitoire du procureur de la République", a déclaré Me Gallix, l'avocat de Mohamed Haouas.

Alors que la décision sera rendue le 30 juin à 9 heures, le Montpelliérain veut se concentrer sur sa carrière. "Je suis tranquille et je suis maintenant concentré sur le sport. On me reproche des trucs qui datent de dix ans. Mais depuis, je n'ai plus jamais eu de problème avec la justice. J'ai passé un cap", explique le futur Clermontois, qui n'oublie pas la Coupe du monde en France à l'automne prochain.