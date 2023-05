XV de France: Mohamed Haouas en garde à vue pour violences conjugales

Le pilier droit de Montpellier et du XV de France, Mohamed Haouas, a été placé en garde à vue ce vendredi, selon des informations de L'Equipe et Midi Libre, confirmées par RMC Sport. Des faits de violences conjugales lui seraient reprochés.

De nouveaux ennuis judiciaires pour Mohamed Haouas ? Jugé pour violences volontaires il y a quelques jours, affaire dans laquelle il risque 24 mois de prison avec sursis, l’international français du Montpellier Hérault Rugby a été placé en garde à vue ce vendredi après-midi pour des faits de violences conjugales, selon des informations de L'Equipe et Midi Libre, confirmées par RMC Sport. Le directeur du rugby du MHR, Philippe Saint-André, a été mis au courant.

"Je suis maintenant concentré sur le sport", déclarait-il après son procès

Haouas aurait été interpellé en centre-ville de Montpellier par des CRS, où se seraient tenus les faits, puis conduit au commissariat et y figurerait toujours ce samedi matin.

Son récent procès portait sur une bagarre intervenue lors du réveillon du Nouvel An 2014 à proximité d’une boulangerie où un homme l’accusait de l’avoir roué de coups, avec cinq autres individus. "Je suis tranquille et je suis maintenant concentré sur le sport, avait-il réagi en marge du procès, le 12 mai dernier, alors que le verdict sera rendu le 30 juin. On me reproche des trucs qui datent de dix ans. Mais depuis, je n'ai plus jamais eu de problème avec la justice. J'ai passé un cap". Quelques jours plus tôt, il avait été écarté du groupe de Montpellier contre La Rochelle après une altercation dans le vestiaire dans la foulée de la défaite contre Brive.

Une première condamnation en 2022 pour cambriolages

Alors qu’il rejoindra Clermont à l’intersaison, Mohamed Haouas devait participer à la dernière journée du top 14 contre Pau ce dimanche soir, ce qui paraît à présent incertain.

En 2022, il avait été déjà jugé pour cambriolages et reconnu coupable de vols en réunion avec effraction pour des faits remontant à 2014, écopant à l’époque de 18 mois de prison avec sursis et 15.000 euros d’amende.