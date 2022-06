XV de France: quarantaine levée pour les Bleus au Japon

La Fédération française de rugby (FFR) a expliqué ce dimanche que la quarantaine des Bleus, actuellement au Japon, était levée. Les derniers tests PCR réalisés par le groupe tricolore se sont révélés négatifs.

Obligés de jongler avec le Covid avant leur arrivée au Japon jeudi, avec les tests positifs des arrières Aymeric Luc et Max Spring mercredi avant de prendre l'avion, les Bleus vont pouvoir être soulagés.

Ce dimanche, la Fédération française de rugby (FFR) a communiqué sur le fait que l’ensemble des joueurs et de l’encadrement du XV de France présent au Japon a réalisé ce jour une série de tests RT-PCR, et tous les résultats sont négatifs. Une aubaine pour les hommes de Fabien Galthié, qui respectaient jusque-là avec précaution le protocole fixé par la Fédération japonaise.

Les novices vont pouvoir s'exprimer face au Japon

En conséquence, précise la FFR dans son communiqué, "la quarantaine imposée au groupe durant 3 jours visant à limiter les déplacements uniquement entre l’hôtel et le terrain d’entrainement est levée." Dorénavant, les Bleus vont pouvoir retrouver un peu de tranquillité avant de démarrer leur tournée d'été où deux matchs face aux Cherry Blossoms japonais (le 2 juillet à 8h, heure française, et le 9 juillet à 7h50) les attendent.

Pour rappel, cette tournée d'été laisse la part belle aux novices en équipe de France, les cadres (Dupont, Ntamack, Fickou, Marchand, Baille, Woki...) ayant été laissés au repos après une fin de saison éreintante. "On sait que c’est une occasion de nous mettre en valeur et à un an de la Coupe du monde en France (8 septembre - 28 octobre 2023), c’est important", expliquait le deuxième ligne rochelais Thomas Lavault en conférence de presse.