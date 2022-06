XV de France: Labit et Edwards toujours bloqués à Marcoussis à cause du Covid

Laurent Labit et Shaun Edwards, testés positifs au Covid, doivent encore patienter avant de rejoindre le XV de France au Japon pour la tournée estivale.

Encore un peu de patience. Laurent Labit, entraîneur des lignes arrières du XV de France, et Shaun Edwards, responsable de la défense des Bleus, sont toujours isolés à Marcoussis.

Ils ont tous les deux été testés positifs au Covid-19 la semaine dernière, alors que le reste de la délégation s’est envolée mercredi pour Tokyo au Japon.

Labit et Edwards en visio avant de rejoindre les Bleus

Les tests effectués lundi se sont encore révélés positifs et les deux techniciens vont devoir attendre encore un peu avant de rejoindre le Japon où les coéquipiers de Charles Ollivon disputent deux tests les 2 et 9 juillet face aux Brave Blossoms. Labit et Edwards devraient enfin avoir le feu vert d’ici ce week-end.



D’ici là, les deux adjoints de Fabien Galthié vont continuer à travailler en visio avec le reste du staff pour préparer la première rencontre de samedi. Les arrières Aymeric Luc (Toulon) et Max Spring (Racing), également covidés la semaine dernière sont, eux, bien arrivés au Japon avec quelques jours de retard.