XV de France: Ollivon salue les joueurs qui ne joueront pas la moindre minute contre le Japon

À la veille du second test estival contre le Japon (samedi à 7h50), le capitaine du XV de France Charles Ollivon a salué le travail des joueurs qui n’auront disputé aucune des deux rencontres contre les Brave Blossoms.

Charles Ollivon réconforte ses troupes. Alors que 16 éléments du XV de France rentreront de la tournée au Japon sans avoir pu disputer la moindre minute avec les Bleus, le capitaine félicite leur implication, à la veille du dernier test-match (samedi, 9h45).

"L'attitude est exemplaire, tout le monde est positif"

"J’ai discuté avec évidemment tous les joueurs, explique-t-il en conférence de presse ce vendredi matin. Ce que je peux vous dire, c’est que tout le monde a travaillé pendant ces trois semaines. Tout le monde s’est vraiment donné pour l’équipe, tout le monde a vraiment conscience de l’importance de chaque personne au sein de l’équipe. Chacun a sa responsabilité, chacun prend sa part dans l’équipe aussi".

Titulaire ce samedi comme la semaine dernière lors de la victoire 42-23, Ollivon félicite l’implication de tous. "Honnêtement, c’est une grande fierté de faire partie du groupe avec eux aussi par ce qu’ils nous amènent, appuie-t-il. L’attitude est exemplaire. Tout le monde est positif, tout le monde va dans le même sens. C‘est une chance pour le groupe d’avoir des éléments comme ça parce que ce n’est pas forcément simple mais quand tout le monde travaille dans le même sens, c’est vraiment important. On se sent quelque part missionnés, nous qui sommes sur le terrain, vis-à-vis de nos collègues, nos copains. Honnêtement, c’est vraiment une valeur ajoutée pour tout le groupe."

"Il y a énormément de marques de respect envers nous"

Le XV de France aura l’occasion ce samedi de boucler la saison par une nouvelle victoire qui lui permettrait d’égaler son vieux record de dix victoires consécutives, au pays du soleil levant. "On sent, ici, un gros engouement pour le rugby et ça fait chaud au cœur, sourit le capitaine français. On a vu des enfants venir près du bus à la fin de l'entraînement d'hier. On a pu leur donner quelques t-shirts et crampons. Ces marques de soutien nous touchent. Je me souviens de l'arrivée en bus au stade de Toyota le week-end dernier. Les Japonais nous applaudissaient, il y a énormément de marques de respect envers nous, il faut le souligner, et on a envie de leur rendre ce respect, et de montrer la valeur de notre équipe, notre maillot, tout donner pour essayer de montrer nos valeurs".