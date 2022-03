XV de France: Laporte confirme que Galthié va prolonger à la tête des Bleus

Comme annoncé par RMC Sport ce dimanche en fin de matinée, le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié va prolonger son mandat à la tête des Bleus jusqu'en 2028. Le président de la FFR Bernard Laporte l’a confirmé dans un entretien accordé au Midi Olympique.

Après le Grand Chelem réalisé par l’équipe de France grâce à sa victoire au Stade de France contre le XV de la Rose, Fabien Galthié, l’actuel sélectionneur des Bleus, va prolonger son bail. Bernard Laporte, dans un entretien accordé au Midi Olympique ce dimanche après-midi, a confirmé les informations révélées par RMC Sport un peu plus tôt.

Initialement sous contrat jusqu’en 2023, Galthié va prolonger de cinq années supplémentaires. "Fabien va continuer sa mission au-delà de 2023, a expliqué Bernard Laporte. J’en ai parlé avec lui, je l’ai évoqué avec les joueurs ce vendredi soir lors de la remise des maillots. J’ai pris la décision le matin même quand je me suis levé."

Un nouveau contrat jusqu'en 2028

"Je ne voulais pas attendre le match, a ajouté Bernard Laporte. Je voulais que les joueurs soient les premiers au courant. J’ai confiance en Fabien, et confiance en ce qu’il fait. Il va poursuivre avec nous. Samedi soir, des joueurs sont venus me remercier de les avoir informés en premier. On doit se voir cette semaine pour officialiser."

Il ne reste donc plus que des détails à régler. "On va officialiser tout cela dans les prochains jours, assure Laporte. On est d’accord avec Fabien." Selon nos informations, le nouveau contrat ira bel et bien jusqu’à 2028, soit plus loin que la Coupe du monde 2027.