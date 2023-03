XV de France: pourquoi Meafou ne pourra pas jouer contre le pays de Galles malgré sa convocation

Le deuxième ligne du Stade Toulousain Emmanuel Meafou a été appelé pour la première fois par Fabien Galthié avec le XV de France afin de préparer la dernière rencontre du Tournoi des VI Nations contre le pays de Galles. Mais l'Australien ne sera pas en mesure de jouer samedi au Stade de France en raison du réglement. Explications.

Emmanuel Meafou devra probablement attendre l’année prochaine avant de pouvoir chanter la Marseillaise. Mais le deuxième ligne du Stade Toulousain découvrira Marcoussis dès cette semaine pour préparer la réception du pays de Galles, samedi au Stade de France (15h45), puisqu’il fait partie de la liste de 14 renforts dévoilée ce dimanche par la FFR. Un point de règlement le privera en revanche du dernier match des Bleus dans le Tournoi des VI Nations.

Fakatava avait obtenu gain de cause avec les All Blacks

Né en Nouvelle-Zélande un certain 12 juillet 1998, Meafou a tout pour porter le maillot de l’équipe de France dans le futur. S’il possède la nationalité australienne, il réside dans l'Hexagone depuis plus de quatre ans et son arrivée à Toulouse en décembre 2018. Jusqu’en début d’année, seules trois années suffisaient pour être éligible à la sélection nationale. Mais le nouveau règlement de World Rugby impose désormais cinq ans passés sur le territoire.

Un cas similaire chez les All Blacks aurait pu lui faire espérer un retournement de situation. L'an passé, le demi de mêlée Folau Fakatava, originaire des Tonga, avait été jugé éligible pour évoluer avec la Nouvelle-Zélande. Il en a profité pour connaître ses deux premières capes, à la suite d’une dispense obtenue par sa fédération. Malgré le changement de règlement, World Rugby ne semble pas pouvoir revenir en arrière puisqu’il a déjà été jugé éligible. Ce qui n’est pas le cas de Meafou.

Galthié le suivait "de très près"

Observé depuis quelques temps par Fabien Galthié, qui a récemment reconnu le suivre "de très près", le colosse (2,03 m, 140 kg) fera sa première apparition dans le groupe du XV de France, au même titre que le Rochelais Baptiste Héguy. Si ses débuts avec les Bleus devront encore attendre, il va avoir une première occasion de justifier auprès de ses futurs partenaires de sélection tous les espoirs placés en lui.