Rugby: deux All Blacks vont rejoindre le Japon après la Coupe du monde 2023

Le club japonais Toyota Verblitz a annoncé le ree crutement d'Aaron Smith et dBeauden Barrett, deux stars de la Nouvelle-Zélande, qui changeront d'archipel après la Coupe du Monde 2023 en France.

La Top League japonaise aime les noms clinquants. Toyota Verblitz vient d'en annoncer deux d'un coup pour s'offrir une charnière plaquée or. Actuellement 6e de la conférence A du championnat nippon, le club basé à Aichi signe deux All Blacks : Beauden Barrett (31 ans) et Aaron Smith (34 ans).

Pour le premier, 112 sélections avec les Blacks, ce sera un retour au Japon, puisque l'ouvreur avait déjà joué une dizaine de matchs au cours de la saison 2021 avec les Tokyo Sungoliath. Champion du Monde 2015 et élu meilleur joueur du monde en 2016 et 2017, Barrett était convoité par le Racing 92, à la recherche d'un remplaçant à Finn Russell, qui quittera le club francilien en fin de saison pour Bath.

Les Blacks face aux Bleus au Mondial

Toyota Verblitz lui associera en charnière son compatriote Aaron Smith, également champion du monde 2015 aux 114 sélections, pour qui ce sera la première expérience à l'étranger. Après la Coupe du monde en France cet automne, les deux All Blacks retrouveront donc leur ancien sélectionneur Steve Hansen, directeur du rugby de Toyota Verblitz.

Au Mondial, la Nouvelle-Zélande sera le premier adversaire du XV de France, le 8 septembre au Stade de France. Les triples champions du monde (1987, 2011, 2015) affronteront ensuite la Namibie, l'Italie et l'Uruguay.