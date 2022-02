XV de France: Teddy Thomas aussi forfait contre l’Irlande

Déjà forfait pour affronter l’Italie dimanche, Teddy Thomas sera également indisponible pour la réception de l’Irlande le 12 février. L’ailier du Racing 92 est blessé aux adducteurs.

Teddy Thomas va encore devoir patienter. L’ailier international (28 ans, 28 sélections) souffre des adducteurs depuis la semaine dernière. Touché lors d’un entrainement du XV de France, il était ensuite rentré au Racing 92 pour se soigner. Forfait avec le club francilien pour le déplacement à Toulouse (victoire 20-15), il a été remplacé chez les Bleus par son partenaire Donovan Taofifenua pour préparer le match contre l’Italie dimanche (16 heures) en ouverture du Tournoi.

Retour contre l'Ecosse ou le pays de Galles?

Mais selon les informations de RMC Sport, il est également d’ores et déjà forfait pour la réception de l’Irlande six jours plus, toujours au Stade de France (12 février, 17h45). Le staff des Bleus aimerait le récupérer pour le déplacement en Ecosse le 26 février, un mois après sa blessure donc. C’est possible mais encore très incertain.

Teddy Thomas pourrait donc devoir attendre deux semaines de plus et le déplacement à Cardiff le 11 mars, lors de la 4e journée du Tournoi, pour effectuer son retour chez les Bleus. Sa dernière sélection remonte au mois de juillet dernier et la tournée en Australie. Il avait ensuite dû renoncer aux tests de novembre.