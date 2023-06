XV de France: un maillot collector pour la Coupe du monde vendu à 300 euros

Le compte officiel de la Coupe du monde de Rugby 2023 a effectué ce vendredi la promotion du maillot du XV de France pour la compétition. Le prix affiché, de 300 euros, a étonné beaucoup d'internautes. Sauf qu'il ne s'agit pas de la tenue qui sera vendue au grand public.

Le maillot du XV de France pour sa Coupe du monde de rugby a été dévoilé ce vendredi, de quoi forcément intéresser les supporters qui souhaiteraient se le procurer. Sauf que nombreux d'entre eux ont déchanté. Dans un tweet, le compte officiel de la compétition a effectué la promotion d'une tenue coûtant 300 euros. Il s'agit néanmoins d'une édition limitée à 1.300 exemplaires.

Un maillot replica à 95 euros

Le Coq Sportif, l'équipementier du XV de France, a fabriqué ce maillot collector en France. "Il s'agit du maillot le plus technique jamais porté par le XV de France et conçu par Le Coq Sportif. Il est pensé comme une véritable armure pour nos joueurs, avec une combinaison parfaite entre le nouveau bleu du drapeau français et le bleu historique du XV de France, précise le communiqué. Par ailleurs, il rend hommage à tous les clubs de rugby amateurs qui ont contribué à la formation des joueurs de l'équipe de France."

Sur la boutique officielle, les fans ont aussi la possibilité d'acheter un maillot replica, d'une valeur de 95 euros. La tunique a néanmoins été fabriquée au Maroc et tricotée en Espagne. La matière utilisée diffère également, de quoi expliquer la différence de prix entre les deux versions.

Le maillot des Bleus est présenté comme deux fois plus léger que celui utilisé en 2009 lors du Mondial au Japon. Pour rappel, l'équipe de Fabien Galthié débutera la compétition le 8 septembre prochain, contre la Nouvelle-Zélande. Le XV de France se trouve dans une poule composée aussi de l'Uruguay, la Namibie et l'Italie.