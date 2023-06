Rugby: pas conservé au Stade Français, Quesada deviendra sélectionneur de l'Italie après le Mondial

La Fédération italienne de rugby a annoncé ce vendredi la nomination future de Gonzalo Quesada au poste de sélectionneur du XV d'Italie. Poussé vers la sortie au Stade Français après la Coupe du monde en France, le manager argentin prendra ses fonctions en janvier 2024.

L'Argentin Gonzalo Quesada, entraîneur du Stade Français depuis 2020, deviendra le sélectionneur du XV d'Italie après le Mondial 2023 disputé en France du 8 septembre au 28 octobre). La Fédération italienne de rugby (FIR) a confirmé ce vendredi sa nomination via un communiqué diffusé sur son site officiel.

Le technicien de 49 ans assurera la succession du Néo-Zélandais Kieran Crowley, 61 ans, "à partir du 1er janvier 2024" afin de préparer le prochain Tournoi des VI Nations, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Quesada, premier argentin à la tête de l'Italie

La sélection italienne a souvent fait appel à des techniciens étrangers mais Gonzalo Quesada sera le premier Argentin à occuper ce poste à la tête du XV azzurro. L'ancien ouvreur va prendre en charge sa première sélection, après avoir été adjoint des Bleus (2008-2011) et des Pumas (2018).



C'est au Stade Français que Gonzalo Quesada s'est fait un nom en tant qu'entraîneur lors de deux passages (2013-2017 puis 2020-2023) marqués par des sacres en Top 14 (2015) et en Challenge européen (2017). Ancien ouvreur ou arrière international, qui a évolué à Béziers ou à Toulon, Gonzalo Quesada a vécu une dernière saison faite de hauts et de bas, avec notamment l'annonce prématurée de son départ en octobre alors qu'il était sous contrat jusqu'en 2024.

Une Italie plus offensive avec Quesada?

Au Stade Français, il sera remplacé après la Coupe du monde en France par deux adjoints des Bleus, Laurent Labit et Karim Ghezal. Gonzalo Quesada est connu pour être un entraîneur proche de ses joueurs et prônant un rugby offensif.

L'Italie (14e nation mondiale), avec sur le banc Crowley pour son ultime compétition, va disputer la Coupe du monde dans le groupe de la France (2e), pays organisateur, et de la Nouvelle-Zélande (3e), outre l'Uruguay (17e) et la Namibie (21e).