XV de France: vers une titularisation de Moefana à l’aile contre l’Ecosse

Lors de l’entrainement du XV de France de ce mardi, à Marcoussis, Yoram Moefana était aligné à l’aile en l’absence de Gabin Villière, forfait. Le Bordelais devrait débuter avec le numéro 11 contre l’Ecosse samedi pour le troisième match du Tournoi des VI Nations. Au centre, Jonathan Danty et Gaël Fickou étaient associés quatre jours avant le déplacement à Edimbourg.



Ce sont les premières tendances de la semaine. Deux jours avant l’annonce du XV de départ pour le déplacement en Ecosse ce samedi, l’entrainement de mardi, effectué dans la grisaille de Marcoussis, a livré ses premiers enseignements. Le premier à retenir est que Fabien Galthié et ses adjoints vont logiquement miser sur la stabilité pour cette troisième journée du Tournoi des VI Nations, après les victoires contre l’Italie et l’Irlande.

Si l’on en croit la séance du jour, qui demande confirmation lors de l’entrainement à haute intensité prévu mercredi après-midi, le paquet d’avants ne devrait ne pas bouger : avec Cameron Woki une nouvelle fois aligné avec le numéro 4, aux côtés de Paul Willemse. En troisième ligne, Anthony Jelonch, Grégory Alldritt et François Cros se sont encore entrainés ensemble, alors qu’en première ligne le trio Baille-Marchand-Atonio a été aligné sans surprise. Devant, un seul absent, puisque le troisième ligne parisien Sekou Macalou, touché à la hanche lors de la victoire contre Biarritz (65-19) samedi, a été ménagé et a dû suivre la séance du bord du terrain.

Mais depuis la semaine dernière, la véritable interrogation concerne le poste d’ailier. Avec une question simple : qui va remplacer le Toulonnais Gabin Villière, forfait en raison d’une fracture du sinus ? Plusieurs options étaient sur la table mais lors de l’entrainement de mardi, c’est le Bordelais Yoram Moefana qui a été testé sur l’aile gauche. Titulaire au centre contre l’Irlande, l’international de 21 ans aux 4 sélections pourrait donc dépanner à un poste où il n’évolue que rarement. A savoir seulement trois titularisations depuis le début de sa jeune carrière, et une seule cette saison (en septembre dernier, lors de la défaite de UBB à Biarritz pour le compte de la première journée de Top 14).

"Il a toutes les qualités requises"

Gaël Fickou, qui a déjà dépanné à l’aile par le passé (4 fois sous l’ère Galthié), ne s’inquiète pas pour lui : "Il n'a pas besoin de moi, a-t-il souligné en conférence de presse. C'est un très bon joueur, il a toutes les qualités pour jouer à tous les postes. Si c'est lui qui doit commencer, je ne doute pas une seconde qu'il aura toutes les qualités pour aider l'équipe et nous faire avancer. Il a vraiment cette force-là, cette magie qui lui appartient et qui fait que chaque action, il peut la transformer. Défensivement, il est très solide, très intelligent. Il a toutes les qualités requises." Tant mieux puisque Moefana devrait débuter à l’aile ce week-end et ainsi être préféré à Matthis Lebel. C’est bien la tendance.

Au centre, le Rochelais Jonathan Danty, appelé en remplacement de Tani Vili et visiblement bien remis de sa blessure à la cheville contractée contre l'Italie, était associé à Gaël Fickou. Du classique donc. Pour le reste, pas de surprise, avec Damian Penaud sur l’autre aile, Melvyn Jaminet à l’arrière, et bien sûr la charnière Dupont-Ntamack. La journée de mercredi devrait permettre de valider toutes ces premières indications, avant le verdict définitif jeudi midi.

L’équipe alignée lors de l’entrainement de mardi : Jaminet - Penaud, Fickou, Danty, Moefana - (o) Ntamack, (m) Dupont (cap) - Jelonch, Alldritt, Cros - Willemse, Woki - Atonio, Marchand, Baille