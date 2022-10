Decathlon : Ce tapis de course est parfait pour rester en forme sans avoir froid

Si vous avez envie de profiter du froid pour vous remettre au sport, ce tapis de course proposé à prix bas chez Decathlon sera parfait.

Ce tapis de course vous aidera à rester en forme quoi qu'il arrive et même par temps de pluie. Il ne coûte que 599 euros sur le site de Decathlon et vous pourriez vite devenir accro. Si vous habitez loin de la salle de sport ou tout simplement si votre vie ne vous laisse pas le temps de vous déplacer ou de sortir dehors pour courir, ce tapis de course va vous aider à changer la donne.

Vous n'aurez plus d'excuses pour ne pas vous mettre à la course ou à la marche à pied. Le fait de marcher quotidiennement ou à minima plusieurs fois par semaine est recommandé pour améliorer sa santé mentale, renforcer son cœur et se sentir bien dans ses baskets. Vous vous sentirez plus léger et serein après votre séance.

Ce tapis de course proposé à 599 euros chez Decathlon regorge de fonctionnalités. Si vous voulez vous entraîner avec les conseils de pro, c'est possible grâce à 30 programmes réalisés par des coachs et adaptables en fonction de votre niveau. Vous retrouvez 10 programmes dont l'objectif est de brûler un maximum de calories, 10 programmes pour travailler votre endurance et 10 programmes pour être plus rapide. L'application connectée vous permet d'enregistrer vos séances, de créer vos propres entraînements ou encore de vous challenger. Vous choisissez une inclinaison entre 0 et 3% selon vos besoins. La vitesse maximale est de 14 km/h et vous l'ajustez facilement avec les boutons ou la télécommande dédiée. La console LCD vous permet de voir les données importantes en temps réel comme la vitesse, la distance, le nombre de battements par minute, l'allure ou les calories dépensées. Pliable et compact, il prendra peu de place dans votre intérieur.

