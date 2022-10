Decathlon : ce vélo pliant est à prix vraiment abordable, c'est le moment de craquer

Si vous recherchez une nouvelle manière de vous déplacer, l’offre de Décathlon sur le vélo pliant TILT 500 de la marque B'TWIN devrait vous plaire. Ce dernier est proposé à moins de 400 euros.

De plus en plus de personnes se déplacent à vélo de nos jours. Si vous souhaitez faire partie de ces dernières, le vélo pliant TILT 500 est vendu à 399 euros seulement sur Décathlon. Ce vélo a un côté très pratique, car il se plie.

Offre Decathlon Craquez pour l'offre ! Profitez de l'offre proposée par Decathlon ! J'en profite

Ainsi lorsque vous partez en voyage, vous pouvez le prendre avec vous, que ce soit en voiture, en train ou simplement dans les transports en commun. Il vous accompagnera au quotidien, durant vos sorties les plus courtes, jusqu’aux balades dominicales. 15 secondes suffisent pour passer de simple piéton à cycliste.

Vélo pliant : profitez du bon plan chez Decathlon

Le vélo pliant TILT 500 est un vélo léger, seulement 12, 9 kilogrammes et performant. Il est équipé d’un dérailleur Shimano 7 vitesses, permettant une adaptation à la plupart des dénivelées. Votre effort est surtout adapté durant vos déplacements. La manette de changement de vitesses Shimano Revo-Shift est ergonomique et précise. Ce vélo possède des freins V-brake et des étriers acier qui assurent un freinage efficace et progressif, et garantissent votre sécurité. Le vélo pliant B’TWIN possède deux roues de 20 pouces et des pneus avec un renfort anti-crevaison. Vos pneus doivent être gonflés entre 3,5 et 4,5 bar pour minimiser le risque de crevaison et augmenter le rendement du vélo. Au niveau des accessoires, ce vélo possède une béquille, un garde-boue à tringles, un double carter de plateau, ainsi qu’un éclairage avant et arrière à piles. Le vélo pliant TILT 500 est disponible à 399 euros sur Décathlon.

Commander le vélo pliant BTWIN

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.