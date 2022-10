Décathlon : Cette trottinette électrique à prix mini va sûrement vous convaincre

Si vous recherchez un mode de transport dit de mobilité urbaine, Décathlon propose un très joli prix sur la trottinette électrique de la marque OXELO. Le modèle Klick 500 est reconditionné et dans un état correct et vendu pour moins de 150 euros.

C’est à 120 euros que la trottinette reconditionnée de la marque OXELO est affichée sur Décathlon. Le modèle proposé est la KLICK 500 Noire. Son état est correct. Cela veut dire que la trottinette a été testée, diagnostiquée et réparée par les techniciens experts de Décathlon et nettoyée si besoin.

Si vous souhaitez éviter les transports en commun, les bouchons et en prime faire des économies, cette offre est à saisir rapidement !

Profitez d'une trottinette électrique reconditionnée à petit prix

La trottinette électrique Klick 500 Noire est recommandée aux personnes de plus de 14 ans. Cette dernière est par ailleurs conçue par Décathlon. Cette trottinette se plie, ce qui facilite son transport et son rangement au quotidien. Elle vous permet de rouler à une vitesse maximale de 25km/h, comme l’oblige la loi et offre une autonomie légère, mais pratique de 10 kilomètres. Cette trottinette électrique peut supporter une charge maximale de 70 kilogrammes. Elle est équipée de deux roues pleines et propose un frein magnétique vous permettant de contrôler votre vitesse et rouler en sécurité. Grâce à l’assistance électrique, vos déplacements sont facilités et vous pouvez aller plus loin. Vendue reconditionnée, cette trottinette est 100% sécuritaire et fonctionnelle. Les roues et les freins peuvent présenter des traces d’usure certes, mais la batterie est vérifiée et a été changée si nécessaire, vous garantissant une capacité minimale de 80%. Pour une durée limitée, Décathlon propose sa trottinette électrique à seulement 120 euros en version reconditionnée. Une offre à ne pas rater et à saisir dès maintenant !

Commander la trottinette électrique Décathlon

