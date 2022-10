Decathlon : Cette paire d'haltère réglables signée Xiaomi est à prix vraiment intéressant

Les Français se mettent au sport et c'est une très bonne chose. Cependant, et les plus aguerris le savent très bien, l'efficacité d'un exercice est une chose, la sécurité en est une autre.

Afin de parfaire au mieux votre musculature dans les meilleures conditions possibles, l'enseigne spécialisée Décathlon vous propose d'acquérir une paire d'haltères haut de gamme Xiaomi Fed au prix de 199,50 euros seulement.

Offre Decathlon Profitez de l'offre ! Craquez pour ces haltères réglages signées Xiaomi ! J'en profite

Ces haltères ne sont pas de simples poids de part et d'autre d'une barre. Les Xiaomi Fed ont été conçues spécialement pour pouvoir changer les poids à votre guise en toute sécurité. Il n'est dorénavant plus possible de faire tomber un poids sur le sol au risque de l'abimer ou de vous blesser à cause d'un mouvement malencontreux. Ceci est rendu possible grâce à un procédé particulièrement ingénieux et efficace.

Craquez pour l'offre Decathlon sur des haltères de compétition

Chacune de vos 2 haltères Xiaomi Fed est positionnée sur un plateau spécialement étudié. Les poids comportent une encoche et ne sont donc pas totalement fermés. Pour charger le poids désiré sur votre barre, il suffit de la placer dans l'encoche et de mettre le poids en rotation. Un système de verrouillage automatique s’enclenche alors. Vous n'avez plus qu’à répéter l'opération pour chaque poids que vous voulez utiliser. Particulièrement efficace et totalement sécurisée, l'offre proposée par Décathlon comporte 2 barres d'une longueur de 50,5 centimètres, un ensemble de 8 poids pesant chacun 1,25 kg et 2 plateaux de chargement, ceux-ci faisant également office de rangement. Les 2 barres sont recouvertes d'une mousse spéciale pour une parfaite prise en main et éviter qu'elles ne glissent. Faites du sport en toute sécurité grâce à cette paire d'haltères haut de gamme Xiaomi Fed, proposée à seulement 199,50 euros par Décathlon.



Cliquez ici pour profiter de l’offre Décathlon sur les haltères Xiaomi Red

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.