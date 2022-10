Regarder Ligue 1 : il n'est pas trop tard pour profiter du Pass d'Amazon en promo

Vous aimez le football, vous êtes passionné par la Ligue 1 Uber Eats, il n'est pas trop tard pour profiter du Pass complet diffusé sur Prime Video.

En effet, Amazon propose à ses membres Amazon Prime un accès à l'ensemble de la saison Ligue 1 Uber Eats en exclusivité pour seulement 69 euros pour la saison en un paiement annuel. Cette offre est valable uniquement jusqu'au 22 novembre 2022 inclus. Vous avez également la possibilité de régler mensuellement au prix de 6,99 euros par mois. Dans ce cas, vous bénéficiez d'un essai gratuit de 30 jours et la possibilité de résilier à tout moment.

Seuls les membres Amazon Prime peuvent bénéficier de cette offre exceptionnelle puisqu'ils ont automatiquement un accès à la plateforme Prime Vidéo. À cela s'ajoute un très grand nombre de services comme l'accès à Amazon Music, à Prime Reading et à des livraisons rapides et gratuites.

Profitez de l'offre sur le Pass Ligue 1 d'Amazon à moins de 70 euros

La plateforme de streaming Prime Video étant accessible depuis n'importe quel appareil connecté, depuis un ordinateur jusqu'à un téléphone mobile, vous ne raterez aucun match de la Ligue 1. La totalité des matchs est diffusée en exclusivité sur la plateforme, ce qui représente 8 rencontres par jour.

La page d'accueil de Prime Video présente les matchs du jour et à venir de façon claire et précise. De plus, le lieu de la rencontre vous est stipulé. Vous avez raté un match ? Aucune importance. La rencontre est disponible en Replay pendant 7 jours et est accessible seulement 15 minutes après la fin de la rencontre. Ne ratez pas non plus le magazine exclusif qui reprend les meilleurs moments et analyse l'avancée du championnat tous les dimanches soir. C'est le moment de profiter du Pass Ligue 1 Uber Eats proposé par Prime Video à seulement 69 euros pour l'année.



