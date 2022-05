Streaming Khachanov - Alcaraz : où suivre la diffusion du match Roland Garros ?

Septième night-session ce dimanche soir. Sur le court Philippe Chatrier, l’espagnol Carlos Alcaraz et le russe Karen Khachanov croiseront le fer. Voici comment suivre cette rencontre des huitièmes de finale en streaming.

C’est déjà la seconde night-session pour l’espagnol Carlos Alcaraz lors de ce tournoi de Roland Garros 2022. Accroché lors de son deuxième tour face à son compatriote Albert Ramos-Vinolas, l’espagnol Carlos Alcaraz a su trouver les ressources nécessaires pour sauver une balle de match et s’imposer en 5 manches, après avoir été breaké dans le dernier set.

Lors de sa dernière sortie, la partie a été plus simple, contre un adversaire supposé plus fort : l’américain Sebastian Korda. De son côté, le russe Karen Khachanov vient de sortir le britannique Cameron Norrie au tour précédent, pourtant tête de série numéro 10 de ce tournoi de Roland Garros 2022. Si vous souhaitez suivre cette rencontre nocturne, tout se passe via Amazon Prime, le diffuseur exclusif de ces duels. En ce moment, la plateforme propose l’accès à Prime Vidéo gratuitement pendant une période d’un mois. Idéal pour profiter de ce Roland Garros 2022 dans les meilleures conditions.

Cette rencontre des huitièmes de finale entre Karen Khachanov et Carlos Alcaraz est donc à suivre ce dimanche dès 21 heures sur la chaîne Amazon Prime Vidéo. A l'occasion de cette rencontre, comme pour les 3 autres night-session qui suivront, Amazon continue de déployer son dispositif plus que jamais rodé. Un dispositif constitué d'experts et d'analyses autour des rencontres.

