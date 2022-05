Streaming Korda - Alcaraz : où suivre la diffusion du match Roland Garros ?

Cinquième des 10 sessions de nuit ce vendredi soir. Pour l’occasion, l’américain Sebastian Korda défie l’un des favoris au titre : Carlos Alcaraz. Détaillons ensemble comment suivre cette rencontre au sommet en streaming.

Après Djokovic, Nadal et Tsitsipas, un quatrième favori de Roland Garros fait son apparition pour une session nocturne. Dans un match comptant pour le troisième tour, l’espagnol Carlos Alcaraz s’en va défier l’américain Sebastian Korda qui vient de sortir Richard Gasquet au tour précédent en 3 sets.

Offre Prime Video Craquez pour l'offre gratuite ! La plateforme Amazon Prime Video diffuse gratuitement les Night Sessions : J'en profite

Convaincant dans le jeu contre le français, le joueur américain devrait cette fois-ci être confronté à une opposition plus forte contre celui qui vient de réaliser l’exploit d’éliminer Nadal et Djokovic au cours d’un même tournoi sur terre battue. Une première dans l’histoire. Du côté d’Alcaraz, ces premiers tours ne sont pas un long fleuve tranquille. Au deuxième tour, l’espagnol a même dû férocement batailler contre son compatriote Ramos Vinolas. Le jeune espagnol a même dû sauver une balle de match au cours de la rencontre. Pour suivre cette cinquième affiche nocturne, rendez-vous ce vendredi soir sur Amazon Prime, une chaîne proposée gratuitement pendant 1 mois.

Roland Garros : Korda - Alcaraz est diffusé en streaming sur Prime Video

Cette rencontre entre les deux têtes de série sera à suivre ce vendredi dès 21 heures sur la chaîne Amazon Prime Vidéo. Comme c’est désormais de coutume, un mini-spectacle est proposé pendant une quinzaine de minutes en amont du match. Comme l’an dernier, Amazon Prime est donc le diffuseur exclusif des night-sessions. Des sessions nocturnes qui s’inspirent directement de ce qui se pratique déjà outre-Atlantique lors du tournoi du Grand Chelem de l’US Open ou encore à Melbourne en janvier, à l’occasion de l’Open d’Australie. Pour cette cinquième rencontre, Amazon Prime devrait encore proposer des analyses de qualité avec une équipe d'experts et la présence de Guy Forget. Après la rencontre, la chaîne proposera également de revenir et d’analyser ce match plus en profondeur. A noter que l’abonnement à Amazon Prime est proposé sans engagement de durée pour un prix de 49 euros par an ou 5,99 euros par mois, avec le premier mois pour essayer l’offre.

Cliquez ici pour voir le match Roland Garros : Korda - Alcaraz- Nadal

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.