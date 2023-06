UFC: la téléréalité The Ultimate Fighter (TUF) avec McGregor diffusée sur RMC Sport !

Ne manquez pas un événement international avec le 1er épisode du TUF en VOSTFR diffusé ce jeudi 1er juin sur RMC Sport ! 12 épisodes à venir !

RMC Sport frappe un grand coup avec la diffusion ce jeudi 1er juin du premier épisode de MMA de l’UFC en VOSTFR. La première organisation mixte mondiale d’arts martiaux au monde sort le grand jeu avec ses 688 millions de fans et plus de 188 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux. Ce sont les arènes les plus prodigieuses qui s’ouvrent à vous, passionné ou intéressé par ces combats d’arts martiaux. Vous y découvrirez les combats les plus fous du MMA, ce Mixed Martial Arts autorisé en France depuis seulement 2020.

RMC Sport vous propose ici le MMA et ses disciplines mixtes regroupant tous les sports de combat avec, dans ce premier épisode le retour de Conor McGregor après deux ans loin de l’octogone de l’UFC. Le show de téléréalité l’attend donc de pied ferme, pour un spectacle, nous n’en doutons pas, qui sera grandiose. C’est un véritable moment intense où sport, puissance et adresse vont en intéresser plus d’un.

Réservez vos soirées les jeudis soir pour suivre les épisodes du TUF en VOSTFR sur RMC Sport

Qu’avez-vous prévu ce soir ? Amateur d’arts martiaux, nous vous invitons d’ores et déjà à réserver vos 12 prochains jeudis soir pour profiter, comme si vous y étiez, de ces rencontres hors du temps. Rendez-vous sur RMC Sport à partir de 21 heures ! Si vous ne pouvez être devant votre grand écran, pas de panique, RMC Sport a tout prévu puisque l’ensemble des épisodes est disponible en replay dès le lendemain.

Retrouvez ci-dessous la programmation complète des 12 épisodes de la téléréalité TUF :

Jeudi 1er juin à 21h : épisode 1

Jeudi 8 juin à 21h : épisode 2

Jeudi 15 juin à 21h : épisode 3

Jeudi 22 juin à 21h : épisode 4

Jeudi 29 juin à 21h : épisode 5

Jeudi 6 juillet à 21h : épisode 6

Jeudi 13 juillet à 21h : épisode 7

Jeudi 20 juillet à 21h : épisode 8

Jeudi 27 juillet à 21h : épisode 9

Jeudi 3 août à 21h : épisode 10

Jeudi 10 août à 21h : épisode 11

Jeudi 17 août à 21h : épisode 12

Le premier épisode de ce jeudi 1er juin à 21 heures verra s’affronter la team McGregor contre la team Chandler. Du beau spectacle à venir puisque The Notorious va coacher cette 31e saison de ce super show de téléréalité de l’UFC. Attention, ne partez surtout pas avant la fin puisque le célèbre irlandais va tout donner et se retrouver face au coach de la team Chandler pour un combat, Michael Chandler en personne. Du beau monde et surtout un magnifique feu d’artifice pour clore la rencontre.

C’est quoi le TUF ?

Voici une émission de téléréalité pas comme les autres puisque ce sont deux équipes d’anciens combattants de l’UFC et 8 jeunes espoirs qui vont se retrouver ensemble dans une cohabitation un peu folle où la superstar Conor McGregor signe son retour en compagnie du n° 5 des poids légers en la personne de Michael Chandler. Comme toute émission de téléréalité qui se respecte, les protagonistes sont isolés dans une maison près de Las Vegas.

Divisés en 2 catégories selon leurs poids, les combats sont soumis à une élimination directe pour le perdant. Enfin, le grand final verra les deux finalistes de chaque équipe s’affronter et le résultat permettra aux deux grands vainqueurs de la saison de signer un juteux contrat UFC.

Cette nouvelle saison du TUF, The Ultimate Fighter, vous emmène à la rencontre de Conor McGregor qui retrouve ici son poste de combattant et de coach après s’être éloigné deux ans de l’octogone. L’ancien double champion du monde se prend, bien évidemment, à rêver de remporter le titre puisque les deux coachs vont devoir se départager lors d’une soirée UFC

Comment regarder ce programme de téléréalité The Ultimate Fighter (TUF) sur RMC Sport ?

RMC Sport met les petits plats dans les grands pour l’occasion avec une super offre disponible dès ce jeudi 1er juin à 9 heures pour une durée limitée. En choisissant un abonnement mensuel à RMC Sport sans engagement à 15 euros par mois, vous bénéficiez de 10 euros de remise sur le premier mois d’abonnement.

Vous basculez ensuite automatiquement sur l’abonnement classique à 25 euros par mois ou vous pouvez tout simplement vous désabonner. C’est aussi simple que cela.

Ne laissez pas passer votre chance d’assister au TUF avec McGregor sur RMC Sport.



Ce contenu a été réalisé en partenariat avec RMC Sport. La rédaction de BFMTV n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. BFMTV est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.