Affaire Pogba: "pas surpris du tout", Ettori dénonce la mère Yeo Moriba, la "cheffe de gang"

Le président du Tours FC Jean-Marc Ettori s'est souvenu du jour où il a eu affaire à la famille Pogba. Le clan lui devrait encore 80.000 euros dans le cadre du passage de Mathias au club en 2018-2019.

L’étrange affaire touchant la famille Pogba a trouvé un écho à Tours. Le président du Tours FC Jean-Marc Ettori n’est pas tombé de sa chaise en apprenant les révélations: "L’affaire ne me surprend pas du tout", a-t-il déclaré au Figaro.

Alors que le club évoluait à l’échelon du National en 2018-2019, il comptait dans ses rangs un certain Mathias Pogba (cinq apparitions sur l'ensemble de la saison), acteur principal du scandale qui l’oppose aujourd’hui à Paul, le cadet de la fratrie. En conflit aujourd’hui, les deux frères ne l’étaient pas à l’époque. Ettori s’est rappelé du jour où il a refusé d’engager Mathias Pogba, qui lui était proposé.

Yeo Moriba, "celle qui pilote tout"

"On nous l’a proposé. On a tous dit non merci", s’est-il remémoré. Sauf qu’une contre-proposition du clan Pogba est arrivée sur la table des négociations: "On nous a dit de prendre Mathias et Paul paiera son salaire, ses charges. Et en plus il vous propose de venir faire un match (amical) à Tours, et il viendra deux fois voir jouer son frère à Tours."

Tels étaient les termes d’un contrat qui n’a pas été respecté. La somme due au club - un total de 80.000 euros - n’a jamais été versée. "On n’a jamais eu l’argent", dénonce Ettori, qui s’est refusé à engager un procès trop coûteux au club.

Pour le président du TFC, la mère de Paul, Mathias et Florentin (le troisième frère, jumeau de Mathias), Yeo Moriba, est "la cheffe de gang, celle qui pilote tout, celle qui dit oui, celle qui dit non". La maman des trois footballeurs a été entendue par les enquêteurs dans le cadre de l’enquête ouverte du chef d’extorsion en bande organisée et tentative d’extorsion. Les investigations ont été confiées à l’Office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO).