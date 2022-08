EN DIRECT - Affaire Pogba : Mathias Pogba tacle une nouvelle fois son frère Paul

"Je vois que mon frère a répondu via ses avocats pour se donner de la crédibilité", écrit Mathias Pogba sur Twitter au lendemain de son annonce.

"J'espère que vous ne vous ferez pas avoir par une tentative de manipulation des médias et des autorités, poursuit-il dans une série de messages postés ce dimanche. Quand on est célèbre le monde est avec vous, les autorités écoutent plus attentivement. Mais ça ne vous met pas au dessus de la justice, les policiers ne sont pas vos larbins! Ah, et Il y a peu, mon frère a prétendu à la police italienne ne pas connaître notre cousin direct, avec qui on a grandi, lui rendant une banale visite et qui ne lui a rien fait, la famille pouvant en témoigner. Ça parlait de plainte pour harcèlement contre un cousin innocent..."

"On dirait que certains ne comprennent pas pourquoi je parle de l'histoire de mon cousin, précise-t-il. Quelqu'un qui n'est pas honnête avec les policiers sans raison, sera t-il honnête avec vous, même si il parle au travers de ses avocats ? Sinon pour le reste, patience, ça arrive..."

