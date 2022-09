Coupe du monde 2022: "On s’excuse d'être trop con", la grosse colère de Monconduit contre la ministre des Sports

Le milieu de terrain stéphanois, Thomas Monconduit, a envoyé un tacle appuyé à la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, laquelle défendait pourtant - peut-être maladroitement ? - les footballeurs.

Alors qu’elle prenait la parole pour défendre les footballeurs face aux injonctions d’une société qui les voudrait un peu plus critiques vis-à-vis du Mondial au Qatar, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, s’est finalement attirée les foudres d’une partie d’entre eux. "

"Les joueurs de football ne sont pas des hommes et des femmes politiques, plaidait la ministre sur France Inter dimanche soir. Ce ne sont pas non plus des fonctionnaires du Quai d’Orsay. Ils sont là pour jouer. Élever leur niveau de conscience en ayant des éléments d’informations sur le contexte dans lequel ils vont évoluer ça me semble souhaitable. Parce qu’on ne peut pas en appeler au discernement et à la maturité dans d’autres situations et ne pas les informer, contribuer à leur ouverture sur ces sujets-là mais sans leur en demander trop. Ce n’est pas leur job, pas leur métier, ni leur responsabilité."

Soutien de François Ruffin en 2017

Le discours, jugé méprisant, n’a pas du tout plu à Thomas Monconduit, lequel s'est permis de répondre: "On s’excuse d'être trop con… En gros 'tape dans le ballon et ferme ta gueule'. Il est évident qu’avec ce genre de mentalité on n’avancera pas ! Nous on vous demande de prendre les bonnes décisions pour l’avenir de notre planète et vous n’êtes pas foutu de le faire… merci les politiques."

Le milieu défensif de Saint-Etienne, dont la grand-mère fut députée du Parti communiste pendant 26 ans, est un ovni dans le milieu du football. Le joueur originaire de Drancy revendique son engagement politique et ses idées. Thomas Monconduit avait intégré le comité de soutien de François Ruffin lors des élections législatives de 2017, dans la foulée de la première élection du président Emmanuel Macron.

En novembre 2021, il confiait à RMC Sport son désarroi face à l'impuissance des politiques publiques: "J'ai perdu confiance en nos politiques parce que ce sont des discours mais il n'y a aucun acte", confiait-il un peu désabusé. Au soutien des gilets jaunes, il n'avait pas complètement écarté la possibilité de se réengager en politique, seulement si un jour "un candidat agit au lieu de parler".