Coupe du monde: Oudéa-Castéra ira-t-elle au Qatar? La réponse embarrassée de la ministre des Sports

Invitée de BFMTV ce vendredi, Amélie Oudéa-Castéra a évoqué la prochaine Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre). La ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques pourrait se rendre sur place en cas de bon parcours des Bleus.

Amélie Oudéa-Castéra a évoqué de nombreux sujets ce vendredi sur le plateau de BFMTV. La ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques a notamment abordé la prochaine Coupe du monde au Qatar, qui débute le 20 novembre prochain. Alors que François Hollande a clairement exprimé son refus de se rendre sur place s'il était chef de l'État, l'ancienne tenniswoman a semblé embarrassée sur la question.

"Permettez-moi de préférer la parole d'Amnesty à celle de François Hollande. Amnesty dit que le plus intelligent est d'utiliser ça comme un levier, d'instaurer un rapport de force, d'être dans de l'action diplomatique dans un cadre multilatéral, bilatéral avec des ONG. Les Fédérations internationales et nationales peuvent utiliser cet évènement pour sensibiliser les joueurs et les équipes à la question du traitement des droits des travailleurs", a estimé Amélie Oudéa-Castéra.

"Une opportunité de faire progresser les consciences"

Questionnée sur une éventuelle présence au Qatar pour la compétition, la ministre est a semblé embarrassée et est restée évasive sur le sujet. “On verra avec le président de la République et la Première ministre. Si l'équipe va très loin, ce sera le rôle d'un représentant du Gouvernement d'encourager notre équipe." En parallèle, Amélie Oudéa-Castéra a pris les devants et a contacté la FFF pour aborder la question des droits des travailleurs.

"J'ai suggéré à la Fédération française de football de sensibiliser les joueurs à la question de la situation des travailleurs. Les Danois l'ont fait, les Anglais, les Belges le font. Ce serait pas mal que les Bleus le fassent, c'est une demande d'Amnesty. C'est une opportunité de faire progresser les consciences."