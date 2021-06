Déconfinement: ce qui change au niveau du sport avec la dernière étape du 30 juin

La dernière étape du déconfinement s’ouvre ce mercredi 30 juin. Avec l’allégement de nombreuses restrictions mais toujours quelques interdictions, notamment liées au sport. Dans les stades mais aussi au niveau amateur.

C’est la dernière étape vers la sortie d’un long tunnel pour les Français. Le troisième palier du déconfinement annoncé fin avril par Emmanuel Macron s’ouvre ce mercredi 30 juin. Le couvre-feu est déjà levé depuis dix jours, mais de nombreuses restrictions le sont également désormais. Et notamment au niveau du sport. Les stades et les enceintes sportives ont à nouveau la possibilité d’être remplies à 100% de leur capacité.

Les supporters vont donc pouvoir retrouver leurs tribunes pleines dans les prochaines semaines, à condition de présenter un pass sanitaire attestant de leur vaccination contre le Covid-19, de sa guérison ou d’un test PCR négatif récent. A noter que les spectateurs debout devront disposer d’un espace de 4m² par personne.

Les limites de jauge supprimées dans les piscines et salles de sport

Concernant les compétitions amateurs en plein, elles ne pourront pas réunir plus de 2.500 personnes. Le pass sanitaire ou un test récent sera d’ailleurs exigé au-delà de 1.000 personnes. En revanche, les compétitions de sports avec contact sont à nouveau autorisées en intérieur. Les vestiaires collectifs restent pour le moment fermés au grand public, à l’exception des piscines. Seuls les publics prioritaires peuvent y avoir accès. Les limites de jauge sont supprimées dans les salles de sport et les piscines.

Le gouvernement recommande toujours de respecter au maximum les gestes barrières, le lavage de mains et la distanciation physique. D’autant que le variant Delta gagne du terrain ces derniers jours, en France et en Europe. Les préfets pourront décider la mise en place de mesures plus strictes, si la situation sanitaire locale l’exige.