Demba Ba déplore l'emballement autour de l'affaire Zouma et dénonce la "mise en scène" de Leboeuf

Il y a quelques semaines, une vidéo montrant Kurt Zouma maltraiter l'un de ses chats avait provoqué un énorme tollé. Sur Instagram, l’ancien international français Frank Leboeuf s'était notamment mis en scène pour allumer le défenseur des Blues. Ce que n'a pas trop apprécié Demba Ba...

Indispensable dans la charnière centrale de West Ham, Kurt Zouma aurait pu perdre sa place il y a quelques semaines, après la diffusion d'une vidéo dans laquelle on voyait le défenseur français maltraiter l'un de ses chats. Une séquence qui avait débouché sur un petit scandale médiatique, des deux côtés de la Manche.

Ces images ont notamment choqué le champion du monde 1998 Frank Leboeuf, qui s’en était pris à Zouma dans une vidéo publiée sur Instagram et devenue virale. Ce qui n'a pas plu à Demba Ba.

Interrogé par Oh My Goal sur la médiatisation de cette affaire, l'ancien attaquant franco-sénégalais a accusé l’ex-footballeur d’avoir seulement voulu faire parler de lui: "Certaines personnes (qui ont réagi), c’est juste pour la hype, estime Demba Ba. Les mises en scène, c’est encore pire, c'est le pompon sur Garonne. Les gens se filment avec leurs trophées, dans plusieurs langues..."

Même s’il ne le cite pas directement, difficile ici de ne pas penser à Leboeuf qui avait interpellé Zouma, en anglais puis en français. L’ancien joueur des Bleus avait pourtant expliqué à RMC Sport les raisons de son coup de gueule: "Moi et les chats, c’est une longue histoire. J’ai quatre chats à la maison. On ne touche pas aux animaux domestiques."

"Ils essayent de surfer sur la vague"

Mais pour Demba Ba, le but était surtout de surfer sur le bad buzz Zouma, pour se mettre en lumière: "Il y a beaucoup de gens qui vont donner leur avis, mais pas par conviction, juste pour qu’on puisse les entendre, observe-t-il. (…) Ce sont des footballeurs et ils savent que le foot est tellement populaire qu’on va en entendre parler, et ça va les ramener à la vie. Ils essayent de surfer sur la vague."

S’il ne cautionne pas les actes de Zouma, Ba estime injustifiés les nombreux propos de haine envers le Français: "Son comportement est horrible. (…) C’est devenu un bouc-émissaire, on va essayer d’en faire un exemple. Il a fait une grosse connerie et s’est excusé." Ba a également mis en lumière cette envie pour certains d'ouvrir "leur vie privée au monde entier."

Et de tenter une défense relativement maladroite: "Tu vas dans certains pays, les chiens ce sont nos animaux de compagnie, on les aime comme nos propres enfants, mais dans d'autres, on les mange... Est-ce qu'on va aller à critiquer les cultures des uns et des autres?"

Rappelons que c’est le frère de Zouma, Yoan, qui avait filmé la scène ayant tant fait parler. Ce dernier avait d’ailleurs été mis à l’écart par son club Dagenham & Redbridge FC en cinquième division anglaise.