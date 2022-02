"Les chats et moi, c’est une longue histoire": Lebœuf explique son coup de gueule contre Zouma

Invité de RMC ce samedi, Frank Leboeuf est revenu sur sa vidéo dans laquelle il dénonce les agissements de Kurt Zouma envers son chat. Le champion du monde 1998 ne souhaite toutefois pas "se poser en juge".

Relayée sur les réseaux sociaux de RMC Sport, sa vidéo a déjà été vue plus de deux millions de fois. Avec des réactions très diverses. Quand certains le remercient d’avoir pris la parole à ce sujet, d’autres s’amusent de ses expressions et parodient sa tirade enflammée. Mercredi, sur son compte Instagram, Frank Lebœuf a taclé les deux pieds décollés Kurt Zouma, au cœur d’une énorme polémique après avoir été filmé en train de maltraiter son chat. Dans cette vidéo, le champion du monde 1998 interpelle directement le défenseur de West Ham, en anglais puis en français.

"Je l’ai rencontré une ou deux fois, on avait discuté. J’étais très content qu’il porte le même numéro que moi à Chelsea, a raconté Lebœuf ce samedi sur RMC. Je vais expliquer ce qui se passe dans mon cœur que je vois cette vidéo de Kurt Zouma. Moi et les chats, c’est une longue histoire. J’ai quatre chats à la maison. On ne touche pas aux animaux domestiques, on ne joue pas au foot avec un chat. Ça arrive au cerveau de tout le monde à partir de l’âge de 3 ans. J’étais triste et en colère. J’ai fait ce post pour contrebalancer le post de Zouma avec mon humble notoriété pour expliquer aux gens qu’il ne faut pas faire ça. Les réactions à ma vidéo ? Les gens sont d’accord avec moi à plus de 90%. Ils me remercient. Des gens me traitent de raciste, je tombe des nues."

"Je ne suis pas là pour me poser en juge"

Comme Lebœuf, l'opinion publique a été scandalisée de voir Zouma donner un coup de pied à son chat, lui jeter une chaussure et le gifler. La RSPCA (la SPA locale) et la police de l'Essex travaillent de concert pour enquêter sur l'incident, et les chats de Zouma ont été pris en charge par un organisme de protection des animaux pour vérifier leur état de santé. Son club lui a aussi infligé une amende de 300.000 euros. Il devrait aussi être sanctionné en équipe de France. Comme indiqué par ESPN, Didier Deschamps aurait d'ores et déjà décidé de pas le convoquer pour les deux prochains matchs amicaux contre la Côte d'Ivoire (25 mars) et l'Afrique du Sud (29 mars).

Dans l'entourage du sélectionneur, on confie que la tendance est à une absence de l’ancien Stéphanois. Une décision logique pour Lebœuf ? "Je ne suis pas là pour me poser en juge, je parle avec mon cœur, a-t-il répondu sur RMC. On verra ce qui se passera. Je ne comprends pas qu’on puisse faire mal aux femmes, aux enfants, aux personnes âgées, aux animaux… Est-ce qu’il doit être écarté des Bleus ? Ce n’est pas mon rôle, Didier Deschamps prendra sa décision. Je n’ai pas à m’impliquer là-dedans."