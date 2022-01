Ligue des champions: "Tous les joueurs du Real Madrid sont vaccinés", assure Hermel avant le choc contre le PSG

Le Real Madrid ne devrait pas être privé de cadre au moment de défier le PSG au Parc des Princes le 15 février prochain malgré le durcissement des règles sanitaires en France. Dans l’After Foot sur RMC, Frédéric Hermel a assuré ce lundi que tous les joueurs madrilènes étaient vaccinés contre le Covid-19.

A l’image de Novak Djokovic, non-vacciné au Covid-19 et expulsé d’Australie, plusieurs sportifs professionnels pourraient bien faire les frais de l’instauration du pass vaccinal en France. Pour participer à une compétition, les athlètes devront être vaccinés contre le coronavirus. Dans le cas contraire, ils ne pourront pas accéder au territoire national.

>> Le sport face au Covid-19

Selon les informations de notre spécialiste du football espagnol Frédéric Hermel, données ce lundi dans l’After Foot, cette mésaventure n’arrivera pas aux joueurs du Real Madrid avant leur huitième aller de Ligue des champions contre le PSG. Selon lui, tous les joueurs madrilènes ont été vaccinés, et pourront bien voyager pour le duel du 15 février au Parc des Princes.

"J’ai consulté le Real Madrid, il y a zéro problème. Tous les joueurs du Real Madrid ont leur schéma vaccinal complet, a-t-il expliqué. C’était déjà fait puisque le Real avait fait comprendre aux joueurs qu’il fallait se vacciner. Comme ça, c’était réglé tout de suite."

Hermel: "Un schéma vaccinal complet depuis un moment"

Vainqueur de la Supercoupe d’Espagne, ce week-end en Arabie saoudite, le Real Madrid avait déjà lancé les démarches auprès de ses joueurs afin de pouvoir voyager sans gêne à l’international. Le club merengue disposera donc de tout son groupe face au PSG, à l’exception bien entendu des blessés.

"Au Real Madrid, les joueurs avaient leur schéma vaccinal complet depuis un moment déjà, a renchéri Fred Hermel sur RMC. Le pass vaccinal était obligatoire pour jouer la Supercoupe en Arabie saoudite. […] La question de jouer sur un terrain neutre ne se pose pas car tous les joueurs du Real étant vaccinés, ils pourront tous être présents au Parc des Princes."

Des doutes pour les Blues avant Lille-Chelsea?

Egalement présent ce lundi dans l’After Foot, le spécialiste du foot anglais Julien Laurens a lui partagé ses doutes sur la situation vaccinale de certains joueurs de Chelsea. A l’image du Real Madrid, les Blues devront se rendre en France pour y affronter le LOSC lors des huitièmes de finale de Ligue des champions. Si le match aller est prévu à Londres, le duel retour se jouera le 16 mars au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq.

"Je ne suis pas persuadé que tous les joueurs de Chelsea soient vaccinés, a de son côté estimé le suiveur de la Premier League. On sait par exemple que N’Golo Kanté, qui a eu des membres de sa famille avec des problèmes de santé, des problèmes de cœur notamment, a eu une petite réserve par rapport à la vaccination. Je ne sais pas, peut-être que depuis il a été vacciné, mais c’est possible qu’il ne le soit pas. D’autres joueurs à Chelsea n’ont peut-être pas reçu la première dose de vaccin et cela pourrait devenir un problème. D’où l’intérêt potentiellement d’avoir un match sur terrain neutre."