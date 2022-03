Guerre en Ukraine : le Royaume-Uni condamne la participation des Russes aux Jeux paralympiques

La secrétaire d'état aux Sports Nadine Dorries s'est dite "extrêmement déçue" de la décision du Comité international paralympique (CIP) d'autoriser les athlètes russes à concourir aux Jeux paralympiques qui débutent vendredi.

Le Royaume-Uni a été la première nation majeure à réagir à la décision prise par le Comité international paralympique (CIP) mercredi midi, par l'intermédiaire de la secrétaire d'état aux Sports Nadine Dorries.



Cette dernière pense que "c'est une mauvaise décision que le CIP doit reconsidérer de toute urgence. Ils doivent se joindre au reste du monde pour condamner cette invasion barbare en interdisant aux athlètes russes et biélorusses de concourir (aux Paralympiques)".

Le Royaume-Uni pourrait contester la décision

Dorries et les Britanniques ne comptent d'ailleurs pas en rester là: "Nous examinerons toute la gamme d'options pour protester contre cette décision, en consultation avec UK Sport (l'agence gouvernementale chargée du sport au Royaume-Uni) et la British Paralympic Association." La secrétaire d'état compte rencontrer ses homologues internationaux dans les prochains jours "pour discuter de la manière dont nous pouvons réagir collectivement".

Le CIP a décidé ce mercredi midi d'autoriser les sportifs russes et biélorusses à participer aux Jeux paralympiques de Pékin (4-20 Mars 2022) "en tant que nations neutres. Ils concourront sous le drapeau paralympique et ne seront pas inclus dans le tableau des médailles".

La décision de l'instance paralympique a surpris dans le monde du sport, après l'annonce faite par le Comité international olympique (CIO) lundi après-midi qui exhortait les "fédérations internationales de sport et les organisateurs de manifestations sportives à ne pas inviter ou permettre la participation d’athlètes et de représentants officiels russes et biélorusses aux compétitions internationales".

Le Comité paralympique et sportif français a lui annoncé mercredi, avant l'officialisation de la participation des Russes, "son soutien total (au CIP) si ce dernier décidait d'exclure les délégations russes et biélorusses".