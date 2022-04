Guerre en Ukraine: un réfugié ukrainien aligné par Dortmund contre le Dynamo Kiev

Le réfugié ukrainien Alan Aussi, passé par les classes jeunes du Dynamo Kiev, et qui s’entraîne actuellement avec l’équipe U23 de Dortmund, jouera mardi une rencontre de bienfaisance avec la formation allemande.

Le footballeur ukrainien Alan Aussi va vivre "un moment très spécial" mardi, en jouant pour le Borussia Dortmund lors du match de bienfaisance contre son club d'origine, le Dynamo Kiev. "Deux de mes meilleurs amis sont sur la ligne de front. Je les contacte tous les jours pour savoir s'ils sont encore en vie", a expliqué lundi le défenseur central, qui a fui l'Ukraine après l'invasion de son pays par la Russie en février.

"C'est difficile pour moi et pour leurs familles, car chaque jour pourrait être leur dernier", a-t-il confié sur le site du club. Le Borussia Dortmund, finaliste malheureux de Bundesliga samedi, reçoit mardi soir le Dynamo Kiev pour un match dont la recette sera reversée à une organisation humanitaire active en Ukraine.

"Beaucoup de gens ont besoin de cet argent, ils n'ont pas de maison et rien à manger"

"C'est un moment très spécial. C'est difficile de se concentrer sur le football. Mais je suis un professionnel et je vais faire de mon mieux", a-t-il déclaré, jugeant important de "récolter autant d'argent que possible". "Beaucoup de gens ont besoin de cet argent, ils n'ont pas de maison et rien à manger", rappelle le joueur.

Le défenseur de 20 ans a joué pour les équipes des moins de 19 ans et des moins de 21 ans du Dynamo, et depuis qu'il a fui l'Ukraine, il s'entraîne avec l'équipe des moins de 23 ans de Dortmund. Il jouera mardi soir pour l'équipe une de Dortmund. Environ 25.000 billets ont été vendus pour le match, mais les détenteurs d'un passeport ukrainien bénéficient d'une entrée gratuite.

L'arbitre ukrainien Denys Schurman, qui a également quitté le pays en guerre et vit désormais avec sa famille à Hambourg, dirigera la première mi-temps. Le Dynamo Kiev, club phare du football ukrainien, a débuté mi-avril à Varsovie une série de matchs amicaux contre de grands clubs européens, destinés à lever des fonds pour le pays en guerre. Il a depuis joué contre le club turc de Galatasaray et le club roumain de Cluj.