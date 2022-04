Boxe: Wladimir Klitschko voudrait reprendre sa carrière après la guerre en Ukraine

Dans un entretien à Bild ce lundi, l'ancien boxeur Wladimir Klitschko émet le souhait de reprendre sa carrière. L'Ukrainien de 46 ans défend actuellement son pays contre l'invasion russe mais rêve de devenir le plus vieux champion du monde des poids lourds.

Voilà depuis bientôt cinq ans, et un dernier combat perdu contre Anthony Joshua en août 2017, que Wladimir Klitschko a pris sa retraite. L'ancien boxeur laisse pourtant envisager l'idée d'un retour. Mais le contexte géopolitique n'est pour l'instant pas favorable puisque son pays, l'Ukraine, est envahi par la Russie depuis fin février.

"Malgré la guerre, il ne faut pas oublier la vie"

L'ancien champion du monde de boxe est actuellement membre de la défense territoriale de Kiev, ville dont le frère Vitali est le maire, lui qui est aussi un ancien champion de boxe. Pour autant, dans un entretien à Bild ce lundi, Wladimir Klitschko (46 ans) se dit prêt à reprendre sa carrière: "J'ai aussi appris que malgré la guerre, il ne faut pas oublier la vie. Le sport fait partie de ma vie. Je ne veux rien promettre de grand ici, mais si je suis en forme, et, surtout, que la guerre en Ukraine se termine bientôt, et que nos frontières existent sans aucune invasion venant de la Russie, qui sait?"

Ce samedi, Tyson Fury a conservé sa ceinture de champion du monde WBC des lourds après un KO monstrueux infligé à son compatriote Dillian Whyte. Wladimir Klitschko se dit "ravi" pour "The Gypsy King", qui a pris sa retraite à l'issue de ce combat à Wembley. Si Klitschko avait perdu en novembre 2015 face à Fury, lâchant ses quatre titres mondiaux dans l'affaire, il n'avait jamais eu de revanche.

L'Ukrainien rêve lui de "battre le record de George Foreman" en devenant le plus vieux champion du monde des poids lourds. Le boxeur américain avait 45 ans et 9 mois lorsqu'il avait battu Michael Moorer en novembre 1994 pour conserver sa ceinture de champion du monde. Vainqueur de 64 combats en carrière, pour cinq défaites, Wladimir Klitschko ne veut pas revenir pour se "casser la mâchoire" mais pour "battre un record". Mais pour l'heure, il est logiquement totalement dévoué à ramener "la paix en Ukraine et quand elle viendra", il sera temps pour lui d'en reparler.