Liverpool: l'avertissement de Klopp aux Pays-Bas sur la blessure de van Dijk, avant l'Euro

Blessé aux ligaments du genou depuis octobre, Virgil van Dijk pourrait bien être trop juste pour l'Euro, qui démarre le 11 juin. Son entraîneur à Liverpool, Jürgenn Klopp, ne veut en tout cas prendre aucun risque, malgré l'impatience des Pays-Bas.

Virgil van Dijk aura beaucoup manqué à Liverpool cette saison. Il pourrait aussi beaucoup manquer à la sélection des Pays-Bas durant l'Euro. Touché aux ligaments du genou lors d'un derby contre Everton en octobre, le défenseur avait été opéré dans la foulée. Il n'a plus rejoué depuis.

Klopp ne veut pas forcer les choses

Avant le match entre Manchester United et les Reds ce dimanche, Jürgen Klopp a fait un petit point d'étape. Et il n'est pas génial. Selon le technicien allemand, pas question de prendre le moindre risque avec l'ancien joueur de Southampton, même en vue de l'Euro, qui débute le 11 juin prochain.

"Ce n'est pas que je souhaite le retenir, mais il ne faut pas forcer non plus, répond le manager des Reds à Sky Sports au sujet de van Dijk. Vous ne pouvez pas, après 10-11 mois, vous contenter de vous entraîner une semaine et jouer au football. C'est juste impossible. Cela ne devrait pas être possible."

"A la fin, ce sera la décision de Virgil"

"Je vous assure que personne ne le retient, poursuit Klopp. Je le promets à tous les gens des Pays-Bas ou d'ailleurs. Mais on ne peut pas forcer les choses et on ne le fera pas. On parle d'un joueur, on parle de sa carrière. On ne sait pas quand il sera sur pieds, mais vous pouvez vous dire que ce sera juste pour l'Euro... il ne s'entraîne pas encore avec le groupe et ne le fera pas dans les prochaines semaines. Mais à la fin, ce sera la décision de Virgil et elle sera grandement liée à son ressenti par rapport à son genou."