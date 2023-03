Les membres du Comité national d’éthique réunis pour la première fois mercredi à l'Insep

La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra annonce que le Comité national d’éthique se réunira pour la première fois mercredi à l’Insep.

A moins de 500 jours du coup d’envoi des Jeux olympiques 2024 à Paris, le Comité national pour renforcer l’éthique et la vie démocratique dans le sport va connaître son véritable acte de naissance mercredi prochain. Autour de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, les douze membres de ce comité présidé par Marie-George Buffet et Stéphane Diagana se réuniront toute la journée à l’Insep. Les détails de leur mission seront présentés. Ils devront d’ici à l’automne 2023 faire des propositions autour de trois axes: une gouvernance du sport plus éthique, plus démocratique et plus protectrice des pratiquantes et des pratiquants".

Eviter de nouvelles crises au sein des Fédérations

"Ces travaux viendront nourrir, après les Jeux olympiques et paralympiques, des modifications du cadre législatif, réglementaire et statutaire pour apporter les améliorations nécessaires", a indiqué la ministre des Sports. Ce comité a été lancé début mars à l’initiative de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra pour faire face aux graves crises dont été frappées les Fédérations françaises de football et de rugby.