Diagana, Wenger, Frappart... la liste des membres du Comité national d'éthique dans le sport révélée

C'était une promesse d'Amélie Oudéa-Castéra. Ce mardi, la liste des douze personnes qui composent le Comité national d'éthique dans le sport a été dévoilée. Ce comité sera co-présidé par Marie-George Buffet, ministre des Sports entre 1997 et 2002, et par Stéphane Diagana, champion du monde du 400 mètres haies en 1997.

Les autres membres sont: Isabelle Autissier (navigatrice), Jean-François Lamour (double champion olympique de sabre), Emmanuelle Assmann (escrimeuse), Stéphanie Frappart (arbitre), Béatrice Barbusse (handballeuse), Arsène Wenger (ancien entraîneur d'Arsenal), Brigitte Deydier (triple championne du monde de judo), Jacques Donzel (membre de l’Observatoire international des politiques sportives), Bernard Foucher (président du Comité fédéral d’éthique et de déontologie du rugby et de la Commission d’éthique de l’Union cycliste internationale) et Franck Latty (président du Comité d’éthique de la Fédération française de tennis).

Premières propositions attendues cet automne

L'objectif de ce comité sera, dès l'automne prochain, de faire des propositions autour de trois axes: "Une gouvernance du sport plus éthique, plus démocratique et plus protectrice des pratiquantes et des pratiquants", comme l'explique la ministre des Sports dans une tribune du Monde le 2 mars dernier, au lendemain de la démission de Noël Le Graët de la présidence de la FFF.

"Il est de notre devoir de promouvoir une gouvernance irréprochable sur le plan de l’éthique et de la responsabilité sociétale, alors que le sport français s’apprête à montrer au monde son meilleur visage", poursuit Amélie Oudéa-Castéra. Le but sera d'apporter des améliorations et des changements pour renforcer les institutions et promouvoir une gouvernance irréprochable du sport français après les derniers mois marqués par des turbulences à la FFF, mais aussi à la Fédération Française de rugby.