Procès Benjamin Mendy: quand et comment sera connu le verdict ?

Quatre ans après son titre de champion du monde, Benjamin Mendy devrait connaître le verdict de son procès à la fin du mois de novembre. Le footballeur nie l'ensemble des faits qui lui sont reprochés.

Pour l'instant, le calendrier n'est pas totalement affiné par la justice anglaise. Le verdict dans le procès ultra-médiatique de Benjamin Mendy, visé par sept accusations de viol, d'une tentative de viol et d'une agression sexuelle, devrait tomber à la fin du mois de novembre ou lors de la première semaine de décembre. L'audience avait pris un peu de retard à cause du Covid.

La seule certitude, c'est qu'après la prise de parole du footballeur cette semaine, ce sera au tour des avocats et du procureur de prendre la parole à partir de la semaine prochaine pour les discours finaux. Le moment attendu de cette fin d'audience sera la prise de parole de Timothy Cray, le procureur. Ce dernier avait qualifié Mendy de "prédateur" dès la première semaine d'audience.

Fait assez courant en Angleterre, le procureur avait décidé de décrire l'ensemble des faits reprochés à Benjamin Mendy de manière très crue. Depuis le début, son rôle est de convaincre les douze jurés que l'ancien international français est coupable. À la fin du procès, le juge va aussi prononcer un discours pour récapituler l’ensemble des débats qui se sont déroulés pendant ces semaines d’audience.

La question du consentement sera au cœur de la décision finale

Pour décider de l’avenir de Benjamin Mendy et de son co-accusé, Louis S. Matturie, les douze jurés d'assises vont devoir se mettre d’accord lors des délibérations, qui ne doivent pas durer moins de deux heures. Les jurés devront trouver une unanimité avant l'annonce du verdict.

Si ce n’est pas possible, le verdict sera possible à la majorité de dix jurés sur douze. Comme depuis le début du procès, la question du consentement sera au cœur de la décision finale. L'ensemble des débats ont tourné autour de ce thème. Benjamin Mendy nie les sept chefs d’accusations de viol, la tentative de viol et l’agression sexuelle sur sept femmes. En septembre, l'accusation d'une huitième femme avait été abandonnée, faute de preuve suffisante apportée par le parquet. Pour les faits qui lui sont reprochés, le Français risque la perpétuité en Angleterre.