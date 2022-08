Procès de Benjamin Mendy: nouveau témoignage poignant, problème technique,… le récit de la journée au tribunal

Le début de la troisième semaine du procès de Benjamin Mendy, accusé de huit viols, a été marqué par un nouveau témoignage marquant, celui d’une proche d’une victime. Mais un problème technique l’a ajourné à mardi.

La troisième semaine du procès de Benjamin Mendy s’est ouverte ce lundi. Une journée au cours de laquelle de nouveaux récits glaçants ont été rapportés, détaillant notamment l’état dans lequel s'est retrouvée la deuxième victime. "Silencieuse et en larmes" et "sous le choc", la plaignante "avait l'air d'avoir vu un fantôme", selon les témoignages entendus ce lundi, dont celui de Kristy Beattie, médecin au Centre de référence pour les agressions sexuelles à Manchester et qui a accueilli la femme 44 heures après les viols présumés.

Pour rappel, l’international français est accusé par sept femmes de huit viols, une tentative de viol et une agression sexuelle. Les faits se seraient déroulés entre octobre 2018 et août 2021.

La victime "ne voulait pas avoir de relations sexuelles"

Aux alentours de midi, son témoignage a démarré dans la Chester Court où se tient le procès. "Elle m'a dit qu'elle avait très peur à l'intérieur parce que la porte était fermée à clé", apprend Beattie, qui indique que la plaignante était sortie avec des amis dans un bar le soir des faits, avant de rentrer dans une maison. Un homme, Benjamin Mendy, aurait alors confisqué son téléphone avant de l’emmener à l’étage.

Selon le Dr Beattie, la victime avait répété à plusieurs reprises à l'homme qu'elle "ne voulait pas avoir de relations sexuelles" et avait demandé à sortir de la chambre. Malgré tout, elle dit qu’il a ensuite "touché son sein" et "l'a allongée sur le lit". La deuxième plaignante aurait alors indiqué au médecin qu’elle "avait ressenti de la douleur", sans être sûre qu’il y ait eu une pénétration. "Il peut s'agir d'une constatation courante, il n'a donc pas été possible de déterminer si quelque chose s'est passé ou ne s'est pas passé", explique aussi la témoin au sujet des saignements aux fesses dont s’est plaint la victime.

"Elle était pâle et apeurée", raconte l'amie d'une plaignante

Une amie de la deuxième plaignante, présente avec elle au moment des faits, détaille ensuite la soirée, où Benjamin Mendy et Louis Saha Matturie auraient rejoint les femmes dans un bar avant de leur payer à boire et de les inviter dans le manoir du joueur, qui flirtait avec une autre membre du groupe. Un logement décrit comme "en désordre" et "comme s’il y avait déjà eu des fêtes avant". Elle confirme que son amie a dû donner son téléphone, pour qu’il "s’assure qu’elle n’avait pas pris de photos", ce qu’elle a nié. Il est ensuite parti, et la jeune femme l’a suivi pour récupérer son téléphone.

Devant l'absence de nouvelles après une vingtaine de minutes, l’amie est allée retrouver la victime, qui l'a invité à ce qu'elles quittent immédiatement les lieux, sans en donner la raison. "Elle était pâle et apeurée", décrit-elle. Le lendemain des faits, la plaignante a raconté que Benjamin Mendy lui a demandé d'enlever ses vêtements en échange de son téléphone. Il aurait ensuite jeté l'appareil sur le lit et quand elle a voulu le récupérer, il l'a clouée au lit et essayé de la violer.

Le procès ajourné en raison d'un problème technique

Après une pause d’une heure à 14h, le procès a été ajouté à ce mardi (11h30) en raison d’un problème technique dans la salle d’audience. La semaine dernière, deux premières victimes avaient fait part de leur témoignage, accusant le défenseur de Manchester City de viols et de tentatives de viols dans des récits glaçants. "Je voulais que ma vie s’arrête", avait notamment confié la seconde, évoquée ce mardi.