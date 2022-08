Procès Mendy: Louis Saha demande aux médias de le différencier de son homonyme co-accusé

Louis Saha Matturie, un Anglais de 41 ans, est actuellement jugé dans le procès Benjamin Mendy comme co-accusé. Face à l'actualité de cet homonyme ou presque, l'ancien footballeur français Louis Saha a demandé aux médias de bien donner l'identité complète du complice du champion du monde 2018.

C'est un nom bien connu des amateurs de football. Louis Saha, 44 ans et 20 sélections au compteur avec l'équipe de France, est lié malgré lui, en raison d'un homonyme, au procès actuel de Benjamin Mendy, accusé de huit viols, une tentative de viol et une agression sexuelle par sept femmes différentes.

"Ne laissez pas de doutes"

Outre Benjamin Mendy, Louis Saha Matturie est aussi jugé dans le cadre de ce procès. Celui-ci est visé par douze chefs d’accusation (dans le détail: huit viols et quatre agressions sexuelles sur huit femmes). "Je voudrais que le journal The Sun précise que c'est Saha Matturie et pas simplement Saha qui est nommé dans l'affaire Mendy", a réagi l'ancien attaquant dans un post sur ses réseaux sociaux.

Louis Saha Matturie est un Anglais de 41 ans, d'origine sierra-léonaise et considéré comme le partenaire de crime de Benjamin Mendy. "Ne laissez pas de doutes là-dessus. Soyez juste avec moi s'il vous plaît", a ajouté l'ancien footballeur Louis Saha, qui a évolué en Angleterre entre 1999 et 2013, passant notamment par Fulham et Manchester United.

Selon le récit du procureur ce lundi, Louis Saha Matturie aurait agi comme une sorte d’assistant de Benjamin Mendy dont il est proche, en étant responsable notamment de trouver des femmes pour passer des soirées au domicile du champion du monde 2018. Le co-accusé a par ailleurs plaidé non-coupable pour chacun des chefs d'accusation.