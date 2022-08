EN DIRECT procès Mendy: Nouveau témoignage contre le champion du monde ce lundi

Les témoignages se succèdent dans la cour de justice de Chester, dans le nord de l'Angleterre, où sont jugés Benjamin Mendy, 28 ans, champion du monde 2018 avec l'équipe de France de football et joueur de Manchester City et un de ses proches, Louis Saha Matturie, 41 ans (aucun lien avec le footballeur Louis Saha). Benjamin Mendy est accusé de huit viols, uen tentative de viol et une agression sexuelle. Il a plaidé non coupable pour les dix chefs d'accusation.