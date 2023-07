Sarah Ourahmoune, Patrick Montel... Ces personnalités du sport dans la promotion de la légion d'honneur du 14 juillet

Le journal officiel a publié ce vendredi la liste des 358 personnes figurant dans la promotion de la légion d'honneur du 14 juillet 2023. Plusieurs personnalités du monde du sport ont été choisies, à la majorité sur proposition du Ministère des Sports.

Plusieurs sportifs figurent dans la promotion du 14 juillet 2023 pour la Légion d'honneur. Cette distinction a été décernée à 358 personnes "de tout secteur, de tout niveau de responsabilité professionnelle, connues du public ou œuvrant dans l'ombre." Dix personnes ont été retenues dans cette sélection sous proposition du ministère des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques.

Ancien journaliste, président du PSG ou directeur de chaînes à l'image de BeIN Sports, Charles Biétry a été élevé au grade d'officier, trente ans après avoir été fait chevalier de la légion d'honneur. A 79 ans, il lutte contre la maladie de Charcot. Championne du monde de boxe, vice-présidente de la Fédération française de boxe, vice-présidente du Comité national olympique et sportif français, Sarah Ourahmoune a aussi reçu le grade d'officier.

Patrick Montel également décoré

Voix de l'athlétisme sur France Télévisions pendant plusieurs décennies, Patrick Montel figure lui aussi dans cette promotion et a été décoré. Il est accompagné notamment par Katia Benth, spécialiste du sprint et qui avait remporté le 4x100 mètres lors des championnats d'Europe 1998. Elle avait été amputée d'une jambe en 2019, ce qui avait provoqué un élan de solidarité.

Alors que la Coupe du monde féminine de football débutera jeudi prochain, Sandrine Soubeyrand a également intégré la liste. Elle a porté à 198 reprises le maillot des Bleues, un record. Du haut de ses 50 titres de championne de France en natation, Claude Mandonnaud (73 ans) a reçu la récompense. Victorieuse de Roland-Garros en 1967, avant l'ère Open, Françoise Dürr n'a pas été oubliée non plus. Didier Lacroix, ancien joueur de rugby et actuellement à la tête du Stade toulousain, se trouve aussi sur la liste.

Vainqueur de la Route du Rhum 2022, le navigateur Charles Caudrelier a lui été distingué par le grade d'officier de la légion d'honneur sur proposition de la première ministre Élisabeth Borne. Vainqueur de nombreuses courses, l'homme de 49 ans est aussi officier de marine marchande dans le civil. Maud Fontenoy, également navigatrice, devenue femme politique, figure aussi dans cette promotion, sur proposition du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.