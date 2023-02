Séismes en Turquie: les larmes de l'ancien gardien de la sélection, Volkan Demirel, qui implore l'aide internationale

Sous le choc des séismes qui ont traumatisé toute une région du monde ce lundi, l'ancien gardien turc Volkan Demirel n'a pu contenir ses larmes dans un appel à l'aide.

L’ancien gardien de Fenerbahçe et ex-international turc Volkan Demirel, aujourd’hui entraîneur du club Hatayspor, basé à Antakya, a délivré un message de détresse sur les réseaux sociaux. En cause, les destructions provoquées par les plus violents séismes qui ont frappé lundi la Turquie et la Syrie depuis près d’un siècle. En Turquie, les séismes ont fait 1.498 morts et au moins 8.533 blessés selon l’AFAD, l’organisme gouvernemental de gestion des catastrophes.

"A l’aide… Je vous demande d’envoyer toutes les ressources dont vous disposez, ce n'est pas seulement Hatay et Antakya. S'il vous plaît, je vous le demande. S'il vous plaît, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, des gens meurent ici", a imploré Volkan Demirel, en pleurs sur Instagram. La première secousse, d'une magnitude de 7,8, s'est produite à 4h17 heure locale (2h17 en France).

Elle est survenue dans le district de Pazarcik, dans la province de Kahramanmaras (sud-est), à 60 kilomètres environ à vol d'oiseau de la frontière syrienne, et à une profondeur d'environ 17,9 kilomètres. Des dizaines de répliques ont suivi, avant un nouveau séisme de magnitude 7,5, à 11h24 heure française, toujours dans le sud-est de la Turquie, à 4 kilomètres au sud-est de la ville d'Ekinozu.

Ont notamment été touchées des villes comme Adana, Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir, mais aussi Iskenderun et Adiyaman, où les hôpitaux publics se sont écroulés. La communauté internationale a immédiatement proposé son aide. L'UE a, par exemple, activé son "mécanisme de protection civile", et des équipes issues de dix Etats membres ont été "rapidement mobilisées". Le président de la République Emmanuel Macron a assuré que la France est "prête à apporter une aide d'urgence aux populations". Selon le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, 139 secouristes de la Sécurité civile doivent s’envoler pour la Turquie dans la soirée.