Baseball: comme Gueye, des joueurs refusent de porter le logo arc-en-ciel et invoquent des raisons religieuses

Cinq joueurs de Tampa Bay, franchise américaine de baseball, ont refusé de porter le logo de la gay pride sur leurs maillots ce week-end pour des raisons religieuses.

Polémique dans le sport US. Cinq joueurs des Tampa Bay Rays, franchise de baseball américaine, ont refusé de porter le logo de la gay pride samedi lors des célébrations de la soirée des fiertés de l’équipe à l’occasion du match face aux White Sox (victoire 6-3). Jason Adam, Jalen Beeks, Brooks Raley, Jeffrey Springs et Ryan Thompson ont arboré des tuniques et casquettes unies sans aucun signe aux couleurs arc-en-ciel. Un choix assumé pour des raisons religieuses tout en assurant qu’ils acceptaient tout le monde.

"Un style de vie que nous ne voulons peut-être pas encourager si nous croyons en Jesus"

"C'est une décision difficile, a confié Jason Adam. En fin de compte, nous avons tous dit ce que nous voulons, c'est qu'ils sachent que tous sont les bienvenus et aimés ici. Mais quand nous l'avons mis (le logo) sur notre corps, je pense que beaucoup de gars ont décidé que c'était juste un style de vie - pas qu'ils méprisent quelqu'un ou pensent différemment – que nous ne voulons peut-être pas encourager si nous croyons en Jesus, qui nous a encouragés à vivre un style de vie qui s'abstiendrait de ce comportement, tout comme (Jesus) m'encourage en tant qu'homme hétérosexuel à m'abstenir de relations sexuelles en dehors des limites du mariage. Ce n'est pas différent."

Le manager Kevin Cash a déclaré que la décision des joueurs avait déclenché une conversation dans le club-house, sans que les choses ne s’enflamment. "Ce n'est pas un jugement, a ajouté Adam. Ce n'est pas méprisant. C'est juste que nous croyons que c'est le style de vie qu'il nous a encouragé à vivre, pour notre bien. Mais encore une fois, nous aimons ces hommes et ces femmes, nous nous soucions d'eux, et nous voulons qu'ils se sentent en sécurité et les bienvenus ici."

Le précédent Gueye en L1

Cette information a provoqué la colère de Jack Flaherty, lanceur des Cardinals de Saint-Louis, qui a qualifié l’action des cinq joueurs de Tampa Bay de "grosse blague". Cette décision intervient moins d’un mois après le refus d’Idrissa Gueye, milieu de terrain du PSG, de jouer le match face à Montpellier pour ne pas porter de maillot aux couleurs arc-en-ciel pour lutter contre l’homophobie. Ces proches avaient également justifié son choix pour des raisons religieuses.