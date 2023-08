Biathlon: Braisaz-Bouchet sort du silence sur Julia Simon, accusée de fraude à la carte bancaire en équipe de France

Un mois après la révélation de deux plaintes à l'encontre de la lauréate du gros globe de cristal Julia Simon, accusée de fraude à la carte bancaire, sa coéquipière Justine Braisaz-Bouchet revient sur les faits. "Si je n'avais pas de preuves, je n'aurais rien fait", assure la plaignante.

Justine Braisaz-Bouchet sort du silence. Victime d'une fraude supposée à la carte bancaire venue de sa coéquipière en équipe de France Julia Simon, la biathlète revient brièvement sur l'affaire, expliquant que les faits remonteraient à l'été dernier à Sandnes, en Norvège.

"Je pense que la situation est vraiment triste, mais j'ai pris mes responsabilités, raconte-t-elle pour la télévision norvégienne TV2. Si je n'avais pas de preuves, je n'aurais rien fait. Ce n'était bien sûr pas une décision facile". La lauréate du gros globe de cristal est accusée par Braisaz-Bouchet et sa fédération d'avoir utilisé des cartes bancaires ne lui appartenant pas pour effectuer des achats sur internet, à hauteur de plus de 1.000 euros.

"Je veux juste poursuivre ma carrière, prendre soin de ma famille et de moi-même"

"J'ai essayé de me réconcilier avec elle et la fédération mais ça n'a pas marché, poursuit-elle, alors qu'elle n'a pas disputé la dernière saison en raison de sa maternité. J'espère que cela se terminera bien. Je ne lui souhaite aucun mal. Je veux juste poursuivre ma carrière, prendre soin de ma famille et de moi-même. J'espère que cela se terminera bientôt."

Lou Jeanmonnot, 11e du dernier classement général de la Coupe du monde, revient aussi sur cette affaire qui a secoué les Bleues. "L'année dernière, c'était très difficile, nous avons fait de notre mieux pour nous tenir au milieu entre Justine et Julia, assure-t-elle. Je suis déçue, cette affaire aurait pu être réglée en deux mois puis oubliée. Mais il y a eu beaucoup de mauvaises décisions de prises. Maintenant je soutiens Justine."

Jeanmonnot: "Elle doit faire un énorme effort pour revenir vers nous"

"Julia a pris beaucoup de mauvaises décisions, au lieu d'accepter les mains que nous lui avons tendues, insiste-t-elle. Ça me fâche un peu. J'ai du mal à imaginer comment Julia va revenir. Ça sera bizarre. On peut pardonner tout ce qui s'est passé, mais elle doit faire un énorme effort pour revenir vers nous".

De son côté, Émilien Jacquelin tente de ramener le calme. "Cela nous a vraiment affectés, nous ne nous attendions pas à une telle situation, dit-il. Mais toute l'équipe est soudée. Nous essayons de rester concentrés sur la préparation de la saison, et nous verrons ce que dira le tribunal".

Pour rappel, Julia Simon nie les faits, alors qu'une réunion disciplinaire aurait été organisée début juin par la Fédération française de ski, sans qu'une décision ne soit prise. La saison 2023-2024 de biathlon débutera le 25 novembre prochain à Östersund (Suède).