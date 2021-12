Biathlon (Grand-Bornand): Johannes Boe en patron sur le sprint, pas de podium français

Johannes Boe s'est imposé sur le sprint du Grand-Bornand ce vendredi. Les Français, très en forme sur les skis, ont laissé échapper le podium derrière la carabine. Mais ils sont placés pour la poursuite de samedi.

Pas de podium pour les Français sur le sprint du Grand-Bornand, mais de belles promesses pour la poursuite de samedi. Au lendemain de la deuxième place d'Anaïs Bescond sur le sprint dames, les Tricolores ont réalisé un joli tir groupé ce vendredi dans la station haut-savoyarde.

Le podium leur a finalement échappé derrière la carabine. Aucun Français n'a fait de sans-faute, à l'inverse de Johannes Boe, triple tenant du titre du Gros Globe de cristal (1er à 10/10), et du Russe Eduard Latypov (2e à 10/10). Le Norvégien, qui n'avait jamais connu les joies d'un top 5 cette saison sur une épreuve individuelle, signe son premier succès de l'hiver.

Trois Français dans le top 15

Quentin Fillon-Maillet, auteur d'une faute au couché mais en feu sur les skis, a longtemps cru pouvoir arracher la troisième place, mais il a finalement été ejecté du podium par le jeune Norvégien Filip Fjeld Andersen (10/10 au tir) pour trois petites secondes. "Les conditions sont faciles pour le tir, je me devais de faire le plein (...) Ca ne se joue à pas grand-chose, une balle et ça me sort du podium", a regretté le Français au micro de la chaine L'Équipe.

Derrière Fillon-Maillet (4e), Emilien Jacquelin s'empare d'une belle 7e place malgré un 8/10 au tir. Meilleur temps de ski de ce sprint, il s'élancera à 33 secondes de Johannes Boe samedi lors de la poursuite. Simon Desthieux, auteur d'un 9/10, est le 3e Français à figurer dans le top 15 (13e à 52"). Antonin Guigonnat (22e à 8/10 au tir) limite quant à lui la casse.

Classement du sprint

1. J.Boe (10/10)

2. E. Latypov (10/10, +7.2)

3. F. Andersen (10/10, +18.2)

4. Q. Fillon-Maillet (9/10, +21.2)

7. E. Jacquelin (8/10, +33.0)

13. S. Desthieux (9/10, +52.1)

22. A. Guigonnat (8/10, +1:12.3)

39. F. Claude (6/10, +1:49.2)

68. E. Perrot (7/10, +2:23.9)