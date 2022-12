Biathlon (Grand-Bornand): Sturla Laegreid remporte la poursuite sur une piste verglacée, la Norvège s'offre un triplé

Le Norvégien Sturla Laegreid a remporté la poursuite du Grand-Bornand, comptant pour la Coupe du monde hommes de biathlon, ce samedi, dans la station de Haute-Savoie. Dans ces conditions très particulières, Fabien Claude est passé tout proche du podium.

C'était de la glace, mais pas vraiment Holiday on Ice. Sur une piste verglacée qui a poussé la Fédération internationale de biathlon à repousser le départ de 15 minutes et de supprimer une partie de la piste impraticable car trop dangereuse (11,5km au lieu de 12,5km de course), le Norvégien Sturla Laegreid a remporté la poursuite hommes du Grand-Bornand, comptant pour la Coupe du monde, ce samedi.

Il a mis fin à la série de cinq victoires consécutives de son compatriote Johannes Boe. Une course où les biathlètes équipés de skis de la marque Fisher ont connu de très grosses difficultés. C'est le cas du leader du général Johannes Boe, qui écrase la concurrence sur les skis depuis le début de saison, mais qui ne réalise que le 27e temps de ski à plus de deux minutes du plus rapide.

"C'était à 100% difficile, avouait en peu de mots le rouquin norvégien. Tout le monde l'a vu et ce n'était pas une question de forme. Il n'y avait pas de grip sur la neige, on ne faisait que déraper. C'est frustrant mais il n'y a pas grand chose à faire pour ça." Ce fut le cas également de Quentin Fillon Maillet, chaussé de ses skis Fisher et qui malgré un sans-faute derrière la carabine ne prend que la 7e place.

Des conditions très compliquées

"C'est frustrant parce que j'avais ma première opportunité de podium aujourd'hui et je la loupe, a-t-il commenté. C'est dur parce que j'ai du mal à accepter à chaque fois d'être pas loin et de ne pas concrétiser les choses. Depuis mes débuts en Coupe du monde je n'ai jamais connu des conditions aussi gelées qu'aujourd'hui. J'ai laissé la moitié de mon énergie à pousser dans le vide avec mes jambes. C'est frustrant. C'est la construction des skis qui fait la différence. Ça n'a pas marché pour ma marque. Mais je suis très satisfait du tir aujourd'hui."

Dans ces conditions très particulières, Fabien Claude, équipé lui de skis Rossignol, est passé tout proche du podium. Parti 7e, il échoue à la 4e place après la dernière balle du dernier tir manquée qui lui aurait ouvert la porte d'un premier podium cette saison. "J'étais frustré et déçu à l'arrivée. Ce podium j'en ai rêvé cette nuit et quand je me suis réveillé je me suis dit mince ce n'est qu'un rêve. J'ai tout donné pour aller le chercher aujourd'hui et sur la dernière balle je suis moins dedans, je me laisse trop embarquer par le public et c'est dommage parce Johannes avec ses skis ne pouvait rien faire."

Tous s'accordaient à dire qu'ils n'avaient jamais eu de conditions aussi compliquées pour skier. "J'ai rarement vécu une course comme ça avec des grosses différences entre les marques, avoue Fabien Claude. On n'a pas de carres sur les skis contrairement au ski alpin, donc on est comme sur des œufs !" Equipé de skis Salomon, Antonin Guigonnat réalise son meilleur résultat de la saison avec une 8e place. Emilien Jacquelin, avec un terrible 13/20 au tir, est très loin à la 30e place et risque d'être fortement remonté dimanche pour la première mass-start de la saison.