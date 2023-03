Biathlon: Julia Simon raconte son premier sacre en Coupe du monde

Sur la colline d’Holmenkollen à Oslo, Julian Simon a officiellement remporté le Gros Globe de vainqueure de la Coupe du monde de biathlon. Au micro de Bartoli Time, la Française a tout de même rappelé que le plus dur est encore devant elle. À savoir: "rester au sommet".

À 26 ans, Julia Simon a fait honneur au sport français en remportant ce week-end son premier gros globe de cristal. Au terme du sprint à Oslo en Norvège samedi, la biathlète a enfin pu profiter de sa victoire.

Invitée ce dimanche au micro de l’émission "Bartoli Time" sur RMC, la Française a partagé sa joie de voir son travail être enfin récompensé: "C’est un super moment, c’est un rêve d’enfant qui vient de se réaliser. Cette saison était épuisante. Je repense aux moments de doute où on ne sait pas pourquoi on s’acharne. Ça nous forge et permet de mûrir. C’est ce qui fait qu’on apprécie les bons moments, c’est la vie d’un sportif."

"Il ne faut pas s’emballer"

Malgré son succès, Simon ne compte pas se reposer sur ses acquis. Si elle est officiellement devenue la meilleure biathlète du monde, la Française est consciente qu’elle ne doit pas se relâcher: "Dans le biathlon, ça peut vite tourner. Il ne faut pas s’emballer, c’est un éternel recommencement. Le plus dur est de rester au sommet, ce qu’a réussi à faire Martin Fourcade pendant des années."

La saison a beau avoir été fatigante, elle n’est pas complètement terminée pour Simon. Avant de prendre une pause bien méritée, le calendrier de la biathlète reste encore chargé: "Je vais faire le tournoi des douanes, ensuite une tournée médiatique. Après je vais essayer de prendre tu temps pour moi, avec la famille. Je pense en avoir vraiment besoin."

Les cas Vittoz et Favre

Interrogée sur les départs des entraineurs de l'équipe masculine, Vincent Vittoz et Patrick Favre, Simon n’a pas vraiment voulu prendre position. Si elle loue l’apport important des coachs dans le succès des hommes au biathlon, la Française évoque un potentiel besoin de changement pour justifier ces départs: "Les coachs les ont emmenés sur le toit du monde. On a tous besoin à un moment d’un nouveau discours. Peut-être qu’ils en sont arrivés là. J’espère que le biathlon masculin se relèvera de cette saison."

De son côté, Quentin Fillon Maillet a tout de remercié les deux hommes, même si les derniers jours ont été marqués par certaines tensions: "Aujourd'hui j'ai juste à leur dire un énorme merci et j'espère que l'on restera en relation malgré ce changement un peu brutal et que l'on continuera à rester des amis."