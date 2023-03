EN DIRECT - Biathlon: suivez les dernières mass-starts de la saison

La saison de biathlon se termine ce dimanche sur la colline d'Holmenkollen, à Oslo (Norvège). S'il n'y a plus de suspense concernant les vainqueurs de la Coupe du monde (Johannes Boe chez les garçons et Julia Simon chez les filles), les petits Globes de la spécialité sont toujours en jeu. C'est aussi l'ultime course de plusieurs légendes de la discipline.

La start-list des garçons 1. Johannes Boe 2. Sturla Laegreid 3. Vetle Christiansen 4. Benedikt Doll ... 9. Quentin Fillon-Maillet 10. Fabien Claude ... 17. Antonin Guigonnat



Chez les garçons, la dernière course de Patrick Favre et Vincent Vittoz Arrivés en 2018, les entraîneurs Vincent Vittoz et Patrick Favre ont décidé de se retirer ensemble de l'encadrement de l'équipe de France masculine de biathlon, au terme d'une saison loin des attentes. Cette mass-start sera donc la dernière course du binôme. >> Pourquoi les entraîneurs des Bleus s'en vont



Le retour du brouillard Après une journée ensoleillée samedi, le brouillard est revenu à Oslo, comme vendredi, lorsque le sprint des femmes avaient été reporté.



Des adieux au biathlon cet après-midi Qui dit dernière course, dit des adieux à plusieurs biathlètes. C'est surtout chez les filles qu'il faudra sortir les mouchoirs, puisque trois légendes vont tirer leur révérence: - Marte Olsbu Roeiseland (triple championne olympique, 13 titres de championne du monde, vainqueur du Gros Globe l'an dernier) - Denise Herrmann-Wick (championne olympique de l'individuel, double championne du monde et double vainqueur du petit globe du sprint) - Anaïs Chevalier-Bouchet (triple médaillée olympique, une victoire en Coupe du monde)



Les petits globes de la mass-start en jeu Chez les hommes, le Norvégien Vetle Christiansen (210 pts) est bien parti pour décrocher son deuxième petit globe après celui de l'individuel. Il devance ses compatriotes Johannes Dale (188), Sturla Laegreid (163) et Johannes Boe (150). Ces quatre biathlètes peuvent encore prétendre à la gagne. Du côté des filles, le petit globe est certain de rester en France. Après le petit globe de la mass-start de Justine Braisaz-Bouchet l'an dernier, Julia Simon, déjà détentrice de celui de la poursuite, est en très bonne position pour poursuivre sa razzia. La meilleure biathlète du monde (225) compte 79 points d'avance sur Anaïs Chevalier-Bouchet (146) et 82 sur Lou Jeanmonnot (143).



Plus de suspense pour les Gros Globes Si la messe était déjà dite depuis plus d'une semaine chez les garçons avec l'ultradomination de Johannes Boe, encore vainqueur du sprint et de la poursuite à domicile cette semaine, Julia Simon a mis fin à 18 ans de disette chez les filles, en officialisant son premier Gros Globe à l'issue du sprint ce samedi. Une consécration pour la biathlète des Saisies, à 26 ans. >> Notre portrait de Julia Simon



Bonjour à tous La saison 2022-2023 de biathlon se termine ce dimanche ! Après six mois de compétition, le baisser de rideau de la Coupe du monde, dans le temple de la discipline, sur la colline d'Holmenkollen, à Oslo (Norvège). Comme le veut la tradition, les mass-starts, ou courses des Rois et des Reines, clôturent la saison. La course des hommes est prévue à 12h50, celles des femmes à 15h10.