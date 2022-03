Biathlon: le gros globe de cristal peut-il encore échapper à Fillon Maillet ?

Après des Jeux olympiques 2022 de Pékin absolument fabuleux, Quentin Fillon Maillet retrouve la Coupe du monde ce week-end. Leader du classement général avant les trois dernières étapes, le Jurassien est le favori pour succéder à Johannes Boe. Et tout semble réuni pour le voir devenir le quatrième Français vainqueur du Gros globe de cristal.

L’ogre Quentin Fillon Maillet a (presque) tout dévoré sur son passage aux JO 2022 de Pékin, mais il a toujours de l'appétit au moment de retrouver le quotidien de la Coupe du monde. Quintuple médaillé olympique en Chine (or sur l’individuel et la poursuite, argent sur le sprint, le relais hommes et le relais mixte), le Jurassien a égalé le record du nombre de podiums pour un sportif français aux Jeux, été hiver confondus. Après cette performance exceptionnelle, QFM n’a désormais qu’une envie: finir la saison en beauté en allant chercher le Gros globe de cristal.

Sa motivation: une ambition intacte

Le sport de haut niveau est fait d’incertitudes, mais, si un aspect ne fait presque aucun doute, c’est bien la motivation du Français à écrire une nouvelle page de son histoire. Dans la foulée de sa “décevante” quatrième place sur la poursuite de Pékin (la seule course où il a manqué le podium), Fillon Maillet affichait ses ambitions sur les réseaux sociaux: “Quelle quinzaine extraordinaire. De grosses envies de cristal désormais.” Au moment d’attaquer la dernière ligne droite de la saison, ce week-end à Kontiolahti, le Français est large leader du classement de la Coupe du monde. En Finlande, il aura d’abord le relais hommes - où les points ne sont pas comptabilisés dans le classement individuel - pour se remettre en jambe, avant de débuter son opération Gros Globe de cristal avec le sprint (samedi à 15h30) puis la poursuite (dimanche 14h40).

Son premier poursuivant: incertitudes autour de Jacquelin

À sept courses individuelles de la fin de la saison, Fillon Maillet possède un solide matelas d’avance sur son premier poursuivant, qui n’est autre que son compatriote Émilien Jacquelin. Avec 135 points de plus que l’Isérois, le quintuple médaillé olympique a de quoi voir venir, mais il ne peut pas non plus se permettre de trop lever le pied. À l’heure actuelle, si l’on retranche les deux pires résultats de la saison, comme l’impose le règlement de l’IBU, Fillon Maillet n’a plus “que” 105 unités d’avance sur Jacquelin, sachant qu’une victoire rapporte 60 points. Difficile, mais pas insurmontable d'un point de vue comptable pour le double champion du monde de la poursuite.

Au moment où la Coupe du monde reprend ses droits en Finlande, le principal enjeu est de savoir dans quel état mental se trouve Jacquelin. A Pékin, sur le site de Zhangjiakou, le Français a vécu un véritable calvaire sur les épreuves individuelles et n’a ramené aucune médaille en solo. Au point d'apparaître profondément marqué à la fin de la quinzaine: "À chaque course, ma voix intérieure me dit d'arrêter, de rentrer, de breaker”, a-t-il lâché après la fin de son calvaire olympique. “Il y a une partie de moi qui n'a pas envie d'être abattu et qui a envie de courir toute cette fin de saison, mais je n'ai pas envie que ce soit un supplice." Le moral de Jacquelin est donc plus qu’entamé, même si le biathlète de 26 ans a prouvé à plusieurs reprises qu’il n’était jamais aussi fort que dos au mur.

Ses autres concurrents: fin de saison pour Johannes Boe, Tarjei Boe fait l'impasse à Kontholahti

Derrière Jacquelin, Fillon Maillet peut aussi craindre la meute scandinave, Tarjei Boe (3e), Sebastian Samuelsson (4e) et Johannes Boe (5e) complétant le top 5 au classement de l’IBU. Là encore, les dynamiques et les dernières nouvelles sont plutôt en faveur de Fillon Maillet. Johannes Boe, triple tenant du titre du Gros globe de cristal, a annoncé cette semaine qu’il mettait fin à sa saison. Un sacré obstacle en moins pour QFM, le Norvégien ayant également remporté cinq médailles à Pékin. Son frère, Tarjei, 3e du général et donc biathlète le mieux placé derrière Jacquelin, a de son côté annoncé qu’il faisait l’impasse sur l’étape finlandaise pour se reposer. Si l’on rajoute le Russe Alexandr Loginov, 8e du général et absent en raison des sanctions prises à la suite de l’invasion de l’Ukraine par les troupes de Vladimir Poutine, trois membres du top 8 ne défendront pas leur chance sur la neige de Kontiolahti. Les autres (Samuelsson, Christiansen, Lagreid) étaient clairement un cran en-dessous de Fillon Maillet en Chine et les voir inverser la tendance au point de combler l'écart avec le Français semble très peu probable (voir classement ci-dessous).

Tout semble donc réuni pour voir Fillon Maillet décrocher son premier Gros globe de cristal et devenir le quatrième Français à remporter le classement de la Coupe du monde en succédant à Martin Fourcade (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018), Raphaël Poirée (2000, 2001, 2002, 2004) et Patrice Baily-Salins (1994). Ce dernier, entré dans l’histoire du biathlon français en devenant le premier Tricolore à remporter ce titre, est, comme Fillon Maillet, originaire du Jura. Un clin d'œil du destin ?

Le programme des courses individuelles jusqu’à la fin de la saison

samedi 5 mars (15h30) : Sprint, Kontiolahti (Finlande)

dimanche 6 mars (14h40) : Poursuite, Kontiolahti

jeudi 10 mars (14h30) : Sprint, Otepää (Estonie)

samedi 12 mars (13h) : Mass Start, Otepää

vendredi 18 mars (15h45) : Sprint, Oslo (Norvège)

samedi 19 mars (15h) : Poursuite, Oslo

dimanche 20 mars (15h) : Mass Start, Oslo

Le classement de la Coupe du monde (sans avoir retranché les deux pires résultats)

1. Fillon Maillet (FRA, 636 points)

2. Jacquelin (FRA, 501)

3. T. Boe (NOR, 486)

4. Samuelsson (SUE, 484)

5. J. Boe (NOR, 440)

6. Christiansen (NOR, 434)

7. Laegreid (NOR, 432)

8. Loginov (RUS, 413)